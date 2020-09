Abstimmung für Engagementpreis läuft

Die Abstimmung über den Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises ist angelaufen. Bis zum 27. Oktober sind alle eingeladen, auf www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis für ihre Favoriten abzustimmen. 383 herausragend engagierte Personen und Initiativen haben die Chance auf die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung. Die 50 Erstplatzierten gewinnen außerdem ein Weiterbildungsseminar zu Öffentlichkeitsarbeit und gutem Projektmanagement. Aus Thüringen sind 14 Nominierte im Rennen um den Engagementpreis. Nominiert ist auch das Projekt „Nicht mit mir – Unsere Kinder schützen sich“ des Polizeisportvereins Sömmerda. Die wichtigste Zielgruppe des Engagements sind – bei großer Bandbreite – Kinder und Jugendliche mit 63,8 Prozent der Nennungen. Zudem entscheidet eine Fachjury über die Preisträgerinnen und Preisträger in den mit 5000 Euro dotierten fünf Kategorien „Chancen schaffen“, „Leben bewahren“, „Generationen verbinden“, „Grenzen überwinden“ und „Demokratie stärken“. Die Preise werden am 3. Dezember in Berlin vergeben.