Advent in den Höfen: Gymnasiasten singen in der Kirche

Das traditionelle Weihnachtskonzert des Kölledaer Gymnasiums „Prof. Fritz Hofmann“ ist auch in diesem Jahr Bestandteil der Reihe „Advent in den Höfen“ – und folgt auf die Lichterkirche und den Nikolausmarkt. Am Samstag ab 15 Uhr sind zunächst in der Wippertus-Kirche bekannte und neue weihnachtliche Lieder und Melodien zu hören. Dargeboten werden sie von Chören, Solisten und Instrumentalisten des Gymnasiums. Ins Programm eingebaut sind zudem Rezitationen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zum gemütlichen Plausch bei Leckereien und heißen Getränken im benachbarten Rittergut.

Abgeschlossen wird der Kölledaer „Advent in den Höfen“-Zyklus des Jahres 2019 am Samstag, dem 21. Dezember, ab 16 Uhr wieder im Hof des Heimatmuseums.