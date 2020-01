Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aktionstag der grünen Berufe für Jugendliche

Die Internationale Grüne Woche findet derzeit in Berlin statt. Auch hier in der Region können Jugendliche und ihre Eltern grüne Berufe erleben – am Tag der Berufe. Unternehmen der Ernährungs- sowie der Land- und Tierwirtschaft stellen ihre Ausbildungsberufe vor: am Mittwoch, dem 4. März. Dabei geht es um diese Fragen: Wie wird man Landwirt oder produziert Lebensmittel? Welche Voraussetzungen brauchen junge Menschen für diese Berufe und was sind die täglichen Arbeitsinhalte? Es beteiligen sich 155 Unternehmen in Mittelthüringen an diesem Aktionstag. Einige bilden in grünen Berufen aus. „Die Ausbildungsberufe in der Land- und Tierwirtschaft sowie der Nahrungsmittelproduktion sind sehr vielfältig, abwechslungsreich und erfordern ein hohes Verantwortungsbewusstsein. Land- und Tierwirte übernehmen Verantwortung für die Ernährung der Bevölkerung und für die tierartgerechte Haltung und Betreuung von Tieren“, erklärt Beatrice Ströhl, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Erfurt. In den grünen Berufen gebe es gute Ausbildungschancen. So kämen in der Tierwirtschaft auf jeden Bewerber 6 Ausbildungsstellen, in der Landwirtschaft und im Gartenbau eine Stelle pro Bewerber. In der Lebensmittelproduktion seien 3,5 Stellen pro Bewerber gemeldet. – Im Landkreis Sömmerda stellen mehrere Bäcker die Berufe Konditor/Konditorin sowie Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk vor.

Anmelden: www.tagderberufe.de