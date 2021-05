Die Ausstellung „Haut, Stein" von Jakob Ganslmeier (rechts) ist auch schon in Weimar gezeigt worden. Das Foto entstand zur dortigen Eröffnung.

Ausstellung in Nordhausen zeigt Nazi-Symbole auf Haut und Stein

Nordhausen. Fotografien des Künstlers Jakob Ganslmeier werden vom 20. Mai bis 20. Juni auf dem Nikolaiplatz vor der Stadtbibliothek gezeigt.

Unter dem Titel „Haut, Stein“ ist eine Wander-Ausstellung mit Fotografien von Jakob Ganslmeier vom 20. Mai bis 20. Juni am Nikolaiplatz vor der Stadtbibliothek in Nordhausen zu sehen. Zur Eröffnung am Donnerstag um 16 Uhr sprechen Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos), der Leiter der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora, Karsten Uhl, und der Künstler Jakob Ganslmeier. Besucher werden gebeten, die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten.

In seiner Fotoausstellung konfrontiere Ganslmeier Symbole der Architektur des Nationalsozialismus mit den Tattoos ehemaliger Neonazis, berichtet Luisa Hulsrøj, Sprecherin der Buchenwald-Stiftung. Damit rücke er den Umgang mit nationalsozialistischen Symbolen in den Blick und hinterfrage das Verbleiben, Verwenden und Verwischen einschlägiger Zeichen aus zwei Perspektiven: In Form von Architektur und baulichen Ornamenten schreibe sich die Symbolik des Nationalsozialismus im öffentlichen Raum fort. Als Tätowierungen dienen diese Zeichen dem individuellen Bekenntnis zum Rechtsextremismus.

Im Rahmen seines Fotoprojektes führte Jakob Ganslmeier auch Interviews mit ehemaligen Neonazis. Diese wurden für die Ausstellung im Auftrag von Exit-Deutschland für einen Podcast eingesprochen. Während die Ausstellung die Entfernung der Tattoos fotografisch dokumentiert, macht der Podcast die Personen hinter den Fotografien sichtbar.

Das Gesamtprojekt stelle die individuellen Geschichten in einen gesellschaftlich-politischen Zusammenhang, betont Luisa Hulsrøj. Die Ausstellung wurde initiiert von der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora. Sie entstand zum 76. Jahrestag der Befreiung der KZ Buchenwald und Mittelbau-Dora und in Kooperation mit Exit-Deutschland.