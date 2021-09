Behinderungen für Autofahrer: Hier wird auf Thüringer Autobahnen gebaut

Auf den Thüringer Autobahnen kommt es in den nächsten Monaten zu Behinderungen durch mehrere Baustellen. (Symbolbild)

Auf den Thüringer Autobahnen kommt es in den nächsten Monaten zu Bauarbeiten. Davon betroffen sind die A4, A9, A38 und die A71. Hier eine Übersicht.

Vom 27. September. bis 15. November ist auf der A4 die Richtungsfahrbahn Frankfurt zwischen den Anschlussstellen Jena-Göschwitz und Apolda aufgrund einer umfangreichen Betonplatten-Sanierung auf circa sieben Kilometern Länge gesperrt. Der Verkehr wird dann mit jeweils zwei Streifen pro Fahrtrichtung auf der Richtungsfahrbahn Dresden an der Baustelle vorbeigeführt.

Phasenweise Behinderung in Richtung Dresden

Vom 27. September. bis 22. Oktober wird auf beiden Richtungsfahrbahnen der A4 zwischen Autobahnkreuz Erfurt und der Anschlussstelle Erfurt-Ost die Verkehrsführung und -sicherung, die bei der Sanierung der Betonschutzwände im Mittelstreifen benötigt wurde, zurückgebaut. Phasenweise wird der Verkehr in Richtung Dresden (4. bis 9.10.2021) sowie in Richtung Frankfurt (11. bis 16.10.2021) nachts jeweils auf einem Fahrstreifen an den Bauarbeiten vorbeigeführt.

Vom 1. bis 4. Oktober ist auf der A9 in Richtun Berlin die Ausfahrt der Anschlussstelle Triptis aufgrund von Sanierungsarbeiten gesperrt. Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Lederhose umgeleitet.

Instandsetzungsarbeiten in Richtung Leipzig

Am 30. September ist auf der A9-Richtungsfahrbahn Leipzig zwischen den Anschlussstellen Bleicherode und Großwechsungen der rechte Fahrstreifen aufgrund von Instandsetzungsarbeiten auf circa 200 Metern Länge gesperrt. Der Verkehr wird einspurig über den linken Fahrstreifen an der Baustelle vorbeigeführt.

Die Fahrbahnsanierung auf der A71 in Richtung Sangerhausen zwischen dem Autobahndreieck Suhl und der Anschlussstelle Meiningen-Nord wird bis 8.10.2021 fortgesetzt. Der Verkehr wird weiterhin einspurig über den rechten Fahrstreifen an der Baustelle vorbeigeführt.

Instandsetzungsarbeiten an Talbrücke Schwarzbachtal

Die Instandsetzungsarbeiten auf der Richtungsfahrbahn Sangerhausen im Bereich der Talbrücke Schwarzbachtal werden bis 11.10.2021 fortgesetzt. Der Verkehr wird mit jeweils einem Fahrstreifen pro Richtung auf der Richtungsfahrbahn Schweinfurt an der Baustelle vorbeigeführt.

Vom 27. September bis 5. Oktober wird auf der Richtungsfahrbahn Schweinfurt zwischen den Anschlussstellen Suhl/Zella-Mehlis und Meiningen-Nord der rechte Fahrstreifen im Bereich der Talbrücke Albrechtsgraben aufgrund einer Fahrbahnsanierung gesperrt. Der Verkehr wird einspurig über den linken Fahrstreifen an der Baustelle vorbeigeführt.

