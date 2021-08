Staugefahr: Hier wird auf Thüringer Autobahnen derzeit gebaut

Erfurt. Auf den Thüringer Autobahnen A4 und A71 kommt es aufgrund von Sanierungen zu mehreren Baustellen. Auf der A71 muss eine Anschlussstelle voll gesperrt werden.

Auf den Thüringer Autobahnen kann es vermehrt zu Staus und Behinderungen kommen. Grund dafür sind diverse Bauarbeiten.

A4 Fahrbahn bei Jena erneuert

Auf der A4 werden bis Mittwoch, 15. September auf beiden Farbahnen zwischen dem Autobahnkreuz Hermsdorf und Jena-Göschwitz die Fahrbahn erneuert. Ein Fahrstreifen auf beiden Richtungsfahrbahnen bleibt für Arbeiten am Mittel- und am Randstreifen auf neun (Richtung Frankfurt) beziehungsweise zwölf Kilometern Länge (Richtung Dresden) gesperrt. Der Verkehr wird über die verbleibenden beiden Fahrstreifen an den Baustellen vorbeigeführt.

A71 Laststreifen instand gesetzt

Noch bis Donnerstag, 26. August, finden auf der A7 Richtung Sangerhausen zwischen der Landesgrenze zu Bayern und der Anschlussstelle Meiningen-Süd Arbeiten auf dem linken Fahrstreifen statt. Der Verkehr wird einstreifig an der Baustelle vorbeigeführt. Im direkten Anschluss, von Freitag, 27. August bis Freitag, 3. September wird im gleichen Streckenabschnitt in Richtung Sangerhausen der Laststreifen instand gesetzt und somit für den Verkehr gesperrt. Der Verkehr wird über den linken Fahrstreifen an der Baustelle vorbeigeführt.

A71: Zwölf Kilometer lange Fugensanierung

Ebenfalls auf der A7 finden noch bis Freitag, 10. September zwischen der Anschlussstelle Sömmerda-Ost und dem Tunnel Schmücke auf zwölf Kilometern Länge Fugensanierungen statt. Bis Montag, 30. August erfolgen die Arbeiten auf dem Laststreifen der Fahrtrichtung Schweinfurt sowie den Auf- und Abfahrten Sömmerda-Ost, Kölleda und der Tank- und Rastanlage Leubinger Fürstenhügel. Von Donnerstag, 26. August bis Donnerstag, 2. September folgt der Überholstreifen.

Auf der Fahrbahn Richtung Sangerhausen wird von Montag, 30. August bis Dienstag, 07. September der Laststreifen sowie die Auf- und Abfahrten der Anschlussstellen und zudem die Tank- und Rastanlage bearbeitet. Im angrenzenden Zeitraum, von Freitag, 3. September bis Freitag, 10. September wird der Überholstreifen saniert. Der Verkehr wird in allen Bauphasen einspurig an den Baustellen vorbeigeführt.

A9: Vollsperrung Anschlusstelle Eisenberg

Auf der A9 kommt es im September zu Sperrungen.Von Montag, 06. bis Donnerstag, 23.September ist die Fahrbahn Richtung München zwischen Bad Klosterlausnitz und der Landesgrenze Thüringen/Bayern der rechte Fahrstreifen gesperrt. Grund ist eine Deckensanierung auf circa 1,5 Kilometern Länge. Die Anschlussstelle Eisenberg ist in Richtung München in diesem Zeitraum voll gesperrt.

Der abfahrende Verkehr wird über die Anschlussstelle Bad Klosterlausnitz umgeleitet. Der auffahrende Verkehr wird über die gegenüberliegende Seite der Anschlussstelle Eisenberg in Richtung Berlin zur Anschlussstelle Droyßig auf die Autobahn umgeleitet.

Im zweiten Bauabschnitt folgen von Donnerstag, 23. September bis 08.Oktober die linken beiden Fahrstreifen. Der Verkehr wird hierbei zweispurig über den Last- und den Standstreifen an der Baustelle vorbeigeführt. Die Anschlussstelle Eisenberg steht in diesem Bauabschnitt wieder uneingeschränkt zur Verfügung.

Weitere Verkehrsbehinderungen im Freistaat

