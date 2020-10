Fast die Hälfte aller Autokäufer entscheidet sich für konventionelle Handschaltgetriebe. Sie wollen eben aufs Fahrspaß bietende Schaltgefühl bei den Gangwechseln nicht verzichten.

Andere scheuen wohl mehr den Preisaufschlag oder die Umstellung auf die ungewohnte Automatik beziehungsweise das Doppelkupplungsgetriebe. Doch jetzt lassen sich mit einem intelligenten Schaltgetriebe (intelligent Manuel Transmission, iMT) Fahrspaß und Effizienz verbinden.

Weltneuheit: Handschaltgetriebe mit elektronischer Kupplung

Diese Weltneuheit kommt aus dem Hyundai-Technologiezentrum Rüsselsheim. Kia bietet das Handschaltgetriebe mit elektronischer Kupplung zunächst in den Dieselmodellen der Ceed-Familie mit den neuen 48-Volt-Mildhybriden (1,6-Liter-CRDi, 115 PS/136 PS) an.

Ab Herbst soll es das ausgeklügelte System im überarbeiteten Kia Rio auch mit einem 1,0-Liter-Turbobenziner geben.

Kein Schnickschnack im Cockpit. Der Segelmodus ist per Drehzahlmesser und einer Kontrollleuchte mit Bootssymbol erkennbar. Foto: Bernd Scheffel

Der südkoreanische Autobauer Kia verspricht sich von der Technik eine Kraftstoff-Einsparung von drei Prozent. Bei zurückhaltender Fahrweise könnte es vielleicht sogar das Dreifache sein. Spritztour rund um Rüsselsheim mit einem Kia Xceed iMT-Diesel mit 115 PS. Ich bin privat inzwischen zwar DSG-Fahrer, doch die sechs Gänge flutschen nur so durch die Schaltkulisse.

Beim Heranrollen an die Ampel-Kreuzung rechtzeitig den Fuß vom Gaspedal. Das iMT schaltet das Dieselaggregat früher als mit der gewohnten Start-Stopp-Automatik ab. Wenn der Motor nicht läuft, wird kein Kraftstoff verbraucht, habe ich noch die Worte von Dr. Michael Winkler, dem Chef der Antriebsentwicklung, zur Einführung im Ohr.

Der gewählte Gang bleibt eingelegt. Grüne Ampelphase. Druck aufs Brems- oder Gaspedal. Das Abwürgen der Maschine soll nicht möglich sein. Der Startergenerator ist blitzschnell. Wie das alles funktioniert habe ich schon längst nicht mehr drauf. Egal. Es funktioniert ja optimal. Was interessieren mich zum Beispiel Anzeigen im Cockpit vom momentanen Energiefluss.

Ich erfreue mich höchstens beim Blick auf die Armaturen am Segelbootsymbol, wenn der Crossover im Segelmodus unterwegs ist. Das soll ja bis zu 125 Stundenkilometern möglich sein.

Das Segelbootsymbol im Cockpit zeigt lautloses Dahingleiten an

So schnell ist keine Segelyacht. Ausprobiert habe ich es nur ganz kurz. Denn wer will schon lautlos in eine Radarfalle rauschen…