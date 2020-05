Wilhelm Schmidt (M.), Präsident der Arbeiterwohlfahrt (Awo), im Dezember vergangen Jahres. Links sitzt Selvi Naidu, die Leiterin der Prüfungskommission, und rechts Wolfgang Stadler, der Vorstandsvorsitzende des Awo-Bundesverbandes. Der Frankfurter Awo-Kreisverband stand 2019 in der Kritik. Es laufen staatsanwaltschaftliche Ermittlungen wegen des Verdachts des Betruges und der Untreue mit Geldern der Stadt.

Awo-Präsidium fordert lückenlose Aufklärung der Vorwürfe in Thüringen

Eine „unverzügliche sowie endlich vollständige Aufklärung aller im Raum stehender Vorwürfe gegen den Awo-Landesverband Thüringen und seiner Tochtergesellschaften“ fordert jetzt auch das Präsidium des Bundesverbandes der Arbeiterwohlfahrt. Die Mitglieder des Präsidiums hätten sich in der Sitzung am Freitag „einstimmig dafür ausgesprochen, dass nur eine lückenlose Aufklärung aller Vorwürfe akzeptiert wird und direkt Konsequenzen folgen müssen“, so Awo-Vorstandsvorsitzender Wolfgang Stadler.

Hintergrund sind Veröffentlichungen unserer Zeitung unter anderem über überzogene Gehälter und opulente Altersteilzeitverträge von Führungskräften. Der Landesvorstand und sonstige betroffene Gremien sollen bis zum 20. Mai 2020 Stellung nehmen.

