Eisenach. In der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ hat sich Jürgen aus Thüringen entschieden. Mit seiner Auserwählten schmiedet er schon erste Zukunftspläne.

„Bauer sucht Frau“: Landwirt aus Thüringen hat sich entschieden

Liebe geht bekanntlich durch den Magen – und das scheint auch Landwirt Jürgen gespürt zu haben. Denn in der beliebten RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ entschied sich der 63-jährige Thüringer gestern Abend für die fesche Köchin Kerstin aus Rheinhessen. Liebes-Konkurrentin Maggie vom Niederrhein machte es ihm recht leicht: „Ich sehe, dass du dich langsam in Kerstin verguckst. Ich denke, dass es besser ist, wenn ich einfach nach Hause fahre“, sagte die 53-jährige Verkäuferin in einem Vier-Augen-Gespräch.

Thüringer Bauer schmiedet mit erste Zukunftspläne

Jürgen mit Malgorzata "Maggie" (l.) und Kerstin. Foto: TVNOW / Guido Engels

Jürgen nahm die Beichte gewohnt gelassen hin: „Ich wünsche dir alles Glück dieser Welt – und ich bin dir auch sehr dankbar, dass du mir diese Entscheidung abgenommen hast“, sagte er. Schon kurze Zeit später schmiedet der Thüringer Bauer mit seiner Auserwählten erste Zukunftspläne – beim Essen-auf-Rädern-Mittagessen aus Aluminiumschalen. „Ich werde dann jeden Tag kochen“, schnurrte dazu verführerisch Köchin Kerstin.

