Bauherren in Harztor können Grundstücke besser nutzen

Der Gemeinderat von Harztor hat in seiner letzten Sitzung die erneute Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8 „Am Kirchberg“ im Ortsteil Niedersachswerfen beschlossen. Dieser wurde durch die damalige Gemeinde Niedersachswerfen aufgestellt und im April 2002 in Kraft gesetzt, heißt es in der Begründung zur Beschlussvorlage. Das Wohngebiet ist inzwischen vollständig bebaut. Dabei konnte bei der Bebauung und Nutzung der Grundstücke die im Bebauungsplan festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) nicht von allen Bauherren eingehalten werden, da relativ kleine Grundstücke entstanden sind. Die GRZ bestimmt den Flächenanteil eines Grundstücks, der bebaut werden darf.

Um den Eigentümern die Möglichkeit einer angemessenen Grundstücksnutzung zu eröffnen, soll mit der zweiten Änderung die GRZ im Plangebiet auf den Orientierungswert der Baunutzungsverordnung für allgemeine Wohngebiete von 0,35 auf 0,4 angehoben werden. Die Kosten für die Planung übernehmen die Bauherren. Dazu musste im Vorfeld ein städtebaulicher Vertrag von den Gemeinderäten abgesegnet werden, in dem das geregelt ist. Die Erarbeitung der Planunterlagen soll das Stadtplanungsbüro Meißner und Dumjahn aus Nordhausen übernehmen.