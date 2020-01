Bestandsaufnahme bei der Kindelbrücker Feuerwehr

Zur Jahreshauptversammlung des Vereins der Freiwilligen Feuerwehr 1880 Kindelbrück begrüßte dessen erster Vorsitzender Dirk Hoffmann neben den stimmberechtigten Mitgliedern auch Regina Heydrich (Kindelbrücker Obstbau eG) und Landgemeindebürgermeister Roman Zachar als Gäste. Unter den 18 Tagesordnungspunkten nahmen die Jahresberichte zu Finanzlage und Vereinsarbeit breiten Raum ein. Auch Ehrungen, eine Neuaufnahme und Wahlen fanden statt. Roman Zachar dankte für die Einsatzbereitschaft der Feuerwehrleute. Er unterstrich zudem, dass es nach Abschluss der großen Verwaltungsumstrukturierung in der Landgemeinde nun darauf ankomme, auch die Wehren der Ortsteile mit auf diesen Weg zu nehmen. Es sei eine sehr gute Entscheidung gewesen, dabei auf die Kenntnisse von Ortsbrandmeister André Deisting zurückzugreifen. Er wisse um die viele gute Arbeit, die vielen Einsätze, aber auch die Zeit, die in die Nachwuchsarbeit investiert werde. Zachar bedauerte das Ausscheiden einiger Kameraden und Kameradinnen aus der Feuerwehr. Für 2020 sind einige Neuerungen geplant. Auch soll analysiert werden, wie Kameradschaft und Zusammenhalt weiter gefestigt werden können.

Die Überarbeitung der Ausrückezeiten ist angekündigt. Auch soll geschaut werden, wo neue Technik angeschafft und wie die gegenseitige Unterstützung geregelt werden kann. Ein neues Gerätehaus in Kannawurf soll gebaut werden. Die geänderten Tüv-Bestimmungen machen auch ein neues Löschfahrzeug (LF10) erforderlich.

Auch gewählt wurde zur Jahreshauptversammlung der Feuerwehren in Kindelbrück. Foto: Michael Gröschner

Der 1. Vorsitzende Dirk Hoffmann sieht Defizite in der breiten Mitwirkung von Vereinsmitgliedern, ein großes Gefälle in der persönlichen Aktivität. Es gebe die, die immer dabei seien, aber auch jene, die nur selten aktiv würden. Er stellte Überlegungen zur Debatte, entweder Stunden zum Vereinswohl zu leisten oder aber den Jahresbeitrag zu erhöhen. Größte Einnahmequelle des Vereins war 2019 das Blütenfest, das aber auch mit einem sehr hohen Personaleinsatz verbunden war. Das Zeltlager in Heldrungen und der Gründelsloch-Pokal sind Tradition. Den Familiennachmittag sieht Dirk Hoffmann als schönstes Vereinsevent an. Die Wanderung zur Steinrinne, die Führung von Enrico Brühl, das Grillen und das Essen mit abendlichen Ausklang im Stadt-Bad seien toll gewesen.

Als schwieriger erwiesen sich das Zusammenstellen der Stammdaten und Konfektionsgrößen der Kameradinnen und Kameraden. Dies habe über zwei Jahre gedauert.

Im September beriet eine Frauenversammlung über „eingeschlafene“ Aktivitäten. Auf Janette Hubert, die ihr Amt zur Verfügung stellte, folgt Nadine Niemezeshi als Frauensprecherin. Zu ihrer Vertreterin wurde Ivette Lange gewählt.

Nach einem Jahr mit sehr vielen Veranstaltungen und Ereignissen, für die einige Mitglieder sogar ihren Urlaub opferten, dankte Dirk Hoffmann ausdrücklich.

Stadtbrandmeister Andre Deisting sprach neben verschiedenen Einsätzen auch die Sternfahrt 2019 an. Nicht nur Gerätekunde oder Spreiz- und Schneidtechnik mussten angewandt, sondern auch ein Pkw-Brand unter realen Bedingungen gelöscht werden. Insgesamt 7 Stunden Ausbildungen wurden an diesem Tag nach der regulären Alarmierung absolviert. Er lobte den bewiesenen Team- und Mannschaftsgeist zum Stützpunkt-Bereichsausscheid in Frömmstedt, die Ausbildung in der Wasserrettung im Vereinsbad und den Gewinn des Kreismeistertitels in Elxleben. 55 Einsätze und 98 Stunden Einsatzzeit bilanzierte er. Ohne Nachbereitungszeit kamen so 790 Stunden ehrenamtliche Tätigkeit im Jahr 2019 zusammen.

Sandro Heffe verwies auf die vielfältigen Aktivitäten der Jugendfeuerwehr – vom Weihnachtsbaumverbrennen über das Geländespiel, das Ostereiersuchen, erfolgreiche Wettbewerbsteilnahmen, den Umzug zum Heimatfest, das Kreiszeltlager in Weißensee, das Zeltlager im Vereinsbad oder den Gründelslochpokal, den Benefizlauf in Sömmerda für das Kinderhospiz oder den 9. Berufsfeuerwehrtag. Mit viel Fleiß wurden auch Leistungsabzeichen in der Jugendfeuerwehr erreicht.

Die Kassenprüfer stellten keine Unregelmäßigkeiten fest, der Vorstand wurde entlastet. 52 anwesende Vereinsmitglieder stimmten dafür.

In der Aussprache wurden die Berichtsschwerpunkte vertieft.

Für „140 Jahre Feuerwehr Kindelbrück“ und das Jubiläum 2020 ist ein Budget aufgestellt worden.

Josephine Kirchner aus Kindelbrück beantragte in der Jahreshauptversammlung ihren Übertritt aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Kindelbrück und zugleich die Mitgliedschaft im Feuerwehrverein. Sie wurde einstimmig aufgenommen und ist nun Feuerwehrfrau-Anwärterin. Karsten Herzog wurde bei einer Enthaltung zum 2. Vorsitzenden gewählt. Jörg Weise wurde mit einer Enthaltung als Kassenprüfer benannt.

Der Feuerwehrverein wird auch 2020 die Versorgung beim Blütenfest absichern und als Termin für die Jubiläumsfeier wurde der 11. bis 13. September festgelegt. Im Jahresplan sind zahlreiche Veranstaltungen gelistet – einige sind noch ohne Termin. In einem weiteren Beschluss verständigten sich die Mitglieder darauf, dass ein Jahr lang geprüft werden soll, wer wann im Vereinssinn aktiv ist. Es könne nicht weiter geduldet werden, dass ein Drittel der Vereinsmitglieder die Mittel zur Erhaltung des Vereins erwirtschaftet.

Laut verabschiedetem Wirtschaftsplan soll für 12.000 Euro neue Bekleidung für 75 Mitglieder angeschafft werden.

Gewählt wurde die Wehrleitung. Ortsbrandmeister und Wehrführer Andreas Lauße wurde mit 24 Stimmen gewählt. Auf Simon Schmökel als Stellvertreter entfielen 28 Stimmen.