Bleicherode: Ein Haus für Senioren mitten im sozialen Campus

Anneliese Adloff (81 – von links), Herwig Weißenborn (87), Inge Müller (89), Monika Witzenhausen (78), Gertraut Peisker (100), Helga Riesmeier (82), Inge Riechel (80) und Albert Schaible (82) haben sich auf der Bank vor dem Seniorenzentrum „Glück auf“ in Bleicherode zu einem Plausch getroffen.

Bleicherode. Bleicheröder Seniorenheim „Glückauf“ blickt auf zehnjähriges Bestehen zurück. 50 Mitarbeiter betreuen 55 Bewohner.

Ringsum pulsiert das Leben. Schule und Kindergarten sind in greifbarer Nähe des Seniorenheims „Glück auf“, ebenso wie das Zentrum von Bleicherode. Demnächst ist die Grundsteinlegung für eine neue Tagespflege nebenan geplant. Es ist ein sozialer Campus für Menschen jeden Alters.

Zehn Jahre besteht das Seniorenheim inzwischen. „Zwei der aktuell 55 Bewohner sind vom ersten Tag an hier, vier seit dem ersten Jahr“, sagt Heimleiterin Claudia Riechel. Fünf Wohngruppen gibt es in dem zweigeschossigen Bau. Zu jeder Etage gehört eine Wohnküche. Alles ist modern und zweckmäßig. Aktuelle Forschungserkenntnisse flossen seinerzeit in die Konzeption und die Architektur des Hauses ein. Für den nötigen Charme und behagliche Wohnlichkeit sorgen eigene Möbel, liebevolle Dekorationen, private Fotos.

Die Heimleiterin erklärt, dass trotz des viel Ruhe bietenden Innenhofs die Senioren lieber die außenliegenden Plätze und Bänke bevorzugen. Kinder und Jugendliche, Eltern, Passanten wuseln im Umfeld herum. Schulbusse leeren und füllen sich im Rhythmus. Dies alles zu sehen und zu spüren, bedeutet, am Leben teilzuhaben.

Alle Zimmer der unteren Etage ermöglichen über separate Terrassen den direkten Gang nach draußen. Jedes verfügt über eine kleine Grünfläche, die sich nach Wunsch gestalten lässt. „Wer früher einen Garten hatte, bekommt hier die Möglichkeit, seiner Leidenschaft weiter zu frönen“, betont Claudia Riechel.

Heimleiterin Claudia Riechel zeigt einen der Aufenthaltsräume. Foto: Mathias Daniel

Die Pflegegrade der Bewohner reichen von 2 bis 5. Entsprechend reichen die Rundum-Leistungen von Altersbegleitung bis Pflege. Von den zahlreichen Beschäftigungsangeboten fallen momentan einige coronabedingt aus, etwa das gemeinsame Singen. Ansonsten wird gegrillt, gekegelt, gefeiert. Wer mag, kann an den Bleicheröder Veranstaltungen teilnehmen.

Fast alle Bewohner besitzen mittlerweile einen Impfschutz gegen das Corona-Virus. Das beruhigt. Denn als das Heim einmal unter Quarantäne am Laufen gehalten werden musste, war das für das Personal sehr „sportlich“, blickt Claudia Riechel zurück.

Seit 2015 arbeitet sie hier. Vor zwei Jahren übernahm sie die Hausleitung, ist aktuell die Chefin von 50 Mitarbeitern. Die personelle Situation sei gut. Jedoch falle es immer schwerer, freie Stellen zu besetzen.

Das Wohn-Gemeinschaftskonzept habe sich bewährt, sorge für Lebendigkeit und erhalte die Lebensfreude. Dierk Röbke ist vor zwei Jahren im Heim untergekommen und formuliert es ganz profan: „Es ist gut hier. Ich bin zufrieden.“