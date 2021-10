Bleicherode erhält eine neue Skate-Anlage

Vize-Landrat Stefan Nüßle (links) übergibt den Fördermittelbescheid für die neue Skate-Anlage an Bleicherodes Bürgermeister Frank Rostek.

Bleicherode. Der Landkreis Nordhausen stellt der Landgemeinde Bleicherode eine Förderung über 10.000 Euro bereit.

Der Landkreis stellt Bleicherode Fördermittel in Höhe von 10.000 Euro bereit. Mit diesem Geld kann sich die Landgemeinde eine Skate-Anlage bauen. Vize-Landrat Stefan Nüßle (CDU) hat den Fördermittelbescheid an Bürgermeister Frank Rostek (CDU) übergeben.

Die Mittel stammen zu 60 Prozent aus dem Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport und zu 40 Prozent vom Landkreis Nordhausen. Die Förderung hatte der Jugendhilfeausschuss auf Basis des Jugendförderplans beschlossen. „Wir haben gemeinsam mit der Landgemeinde diese Idee entwickelt“, berichtet Nüßle. „Im Raum Bleicherode gibt es bislang keine Möglichkeit, die bei jungen Leuten zunehmend beliebten Sportarten Skaten oder BMX-Fahren auszuüben.“ Und auch in der Bleicheröder Innenstadt sei Skaten aufgrund des vielen Kopfsteinpflasters kaum möglich.

Die Jugendlichen der Stadt wünschten sich schon mehrfach eine öffentlich zugängliche, sichere Skate-Anlage. Es folgten Gespräche und Vororttermine. „Uns ist es wichtig, für unsere jungen Einwohner passende Angebote zu entwickeln, damit sie sich in Bleicherode wohl fühlen“, sagt Bürgermeister Rostek. Nüßle erklärt: „Von Anfang an hat unser Fachgebiet Jugendpflege eng mit der Stadtverwaltung Bleicherode zusammengearbeitet, so dass wir nun das Projekt und damit auch die jungen Menschen aus Mitteln der örtlichen Jugendförderung unterstützen können.“

„Durch das gute Zusammenwirken beider Verwaltungen und der direkten, unkomplizierten Beteiligung der jungen Menschen können wir nun noch in diesem Jahr Skate-Elemente im Wert von 10.000 Euro anschaffen“, freut sich der Vize-Landrat. Die neue Anlage soll in den kommenden Wochen nahe des Sportplatzes in Bleicherode aufgestellt werden.