Ein Bild aus besseren Tagen vom Weihnachtsmarkt in Bleicherode.

Bleicherode. Landgemeindebürgermeister Frank Rostek sieht aber die Martini-Feier als möglich an, nur an einem anderen Ort.

Bleicherode will Weihnachtsmarkt absagen

Nach derzeitigem Stand fällt der geplante Weihnachtsmarkt in Bleicherode wegen der Corona-Pandemie aus. Das teilte jüngst Landgemeinde-Bürgermeister Frank Rostek (CDU) mit. Eventuell werde es aber weihnachtliche Aktionen in den Geschäften der Stadt geben. Wegen der Krise rief Rostek im Landgemeinderat seine Bürger zudem auf, vermehrt lokal einzukaufen und in heimischen Gaststätten zu bestellen.

Die Martini-Feier wird dagegen stattfinden, aber nicht in der Kirche, sondern ab 17 Uhr auf dem Georgenberg, hieß es weiter.