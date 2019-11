Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bürger nicht über Gebühr belasten

Den Einwohnern der Stadt und ihrer Ortsteile flattern in diesen Tagen Briefe der Verwaltung ins Haus. Straßenausbaubeiträge sind fällig. Allerdings in geringem Maße, relativierte Bürgermeister Matthias Schrot. Weißensee sei es bis 2015 gelungen, Straßenausbaubeiträge zu verhindern. Seine erste Amtshandlung nach der Wahl sei auf Gesetzes Geheiß gewesen, eine Satzung mit wiederkehrenden Beiträgen zu verabschieden.

Unter Einbeziehung aller Grundstücke in Stadt und Land sei man auf vertretbare Summen gekommen. So sind in Weißensee für den Zeitraum von 1991 bis 31. Dezember 2015 knapp 20 Cent pro Quadratmeter Grundstücksfläche zu entrichten, was bei 700 qm etwa 140 Euro entspricht. Diese Summe kann auf fünf Jahre gesplittet werden. Wo noch nicht viel in Sachen Straßenbau lief, wie etwa in Schönstedt, liegt der Satz bei 0,0468 Euro/qm. In der Kernstadt sind für 2018 noch 0,00867 Euro/qm fällig, „also eigentlich nüscht“, wie Schrot scherzend in der jüngsten Einwohnerversammlung anmerkte.

Das Zahlenwerk mit seinen genauen Berechnungen ist im Weißenseer Stadtanzeiger vom 15. November nachzulesen. Bei Unklarheiten können Bürger die Sprechzeiten der Stadtverwaltung nutzen.