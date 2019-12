Bürgerpreise für Alltagshelden, U21 und Lebenswerk vergeben

Zum 16. Mal ehrte die Sparkassenstiftung Sömmerda das ehrenamtliche Engagement von Bürgerinnen und Bürgern. Gesucht wurden Personen, Gruppen, Vereine oder Initiativen, die sich in besonderer Weise im Landkreis Sömmerda bürgerschaftlich engagieren. Für den Bürgerpreis gingen 21 Vorschläge ein. Eine Jury ermittelte sechs Preisträger, an die insgesamt 5000 Euro ausgereicht wurden.

Am Freitag wurden die Bürgerpreise „für mich. für uns. für alle“ feierlich vergeben. Sparkassendirektor Hans-Georg Dorst, Vizevorsitzender des Kuratoriums der Sparkassenstiftung Sömmerda, würdigte die Aktivitäten für Sport, Kultur, Musik und Traditionspflege sowie in Schulen und Kindergärten, in der Feuerwehr und für den Katastrophenschutz. „Das ist eine Veranstaltung, auf die ich mich immer freue“, sagte er. Bewusst sei sie terminlich immer im Umfeld des Internationalen Tags des Ehrenamts (5. Dezember) platziert und ziele darauf ab, „ganz besonderen Menschen eine Bühne zu geben“. Die Sparkassenstiftung vergibt den Bürgerpreis seit 2004 und habe seitdem 82 Preisträger mit zusammen rund 54.000 Euro belohnt. Die so Gewürdigten seien der „Kitt unserer Gesellschaft“, lobte Dorst.

Alltagshelden

Ein Bürgerpreis 2019 in der Kategorie „Alltagshelden“ geht an Roswitha Leischner für ihre – neben vielen anderen Aktivitäten – eher im Hintergrund geleistete Unterstützung von Geflüchteten bei Behördengängen und in täglichen Belangen. Gewürdigt wird in gleicher Weise Ingrid Albrecht, die seit fast 30 Jahren zu den aktivsten und vorbildlichsten Bürgern Bachras gehöre, ob im Ortschaftsrat, im Heimat- und Kulturverein, im Gemischten Chor Bachra oder als Unterstützerin des Bachraer Fanfarenzuges. Ein weiterer Preis in dieser Kategorie gilt Helga Schwittay als einem von im Jahr 2011 sieben Gründungsmitgliedern und seitdem Vorsitzender des Fördervereins der Stadt- und Kreisbibliothek Sömmerda.

Nachwuchs-Helden

In der Kategorie „U21“ wurde Toni Fischer aus Sömmerda ausgezeichnet. Der 19-Jährige hat gerade sein Abitur (mit 1,3) am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Sömmerda bestanden, studiert jetzt Mathe und Physik auf Lehramt und ist u.a. als Trompeter und Sänger der Band Big Jambory bekannt. Als Solo-Sänger gewann er den Wettbewerb „Alles außer Klassik“. Andere Steckenpferde sind Chorgesang, Fasching, Tanz, Wasserrettung und Wasserball. Ein echtes Vorbild, ein Gegenpol in der gegenwärtigen „Empörungsgesellschaft“.

Ein Leben lang

In der Kategorie „Lebenswerk“ werden, ausgerechnet an seinem letzten Tag im Berufsleben, Helfried Becker, der Gründungs- und bis zur Landgemeinde-Bildung Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Buttstädt, und der Sömmerdaer Künstler Rolf Fleischmann geehrt. Helfried Becker war zudem ehrenamtlicher Bürgermeister von Rudersdorf, Mitglied in Kreistag und Kreiskirchenrat sowie Vorstand und Vorstandsvorsitzender des Kreisverbands des Arbeiter-Samariter-Bundes. Rolf Fleischmann ist Kunsterzieher und Deutschlehrer, außerdem Mitglied der Deutschen Exlibris-Gesellschaft. Er hat vielfach ausgestellt. Seine Werke waren in Böblingen, Erfurt, Recklinghausen, Wiesbaden und Mönchengladbach, aber auch in Moskau, Rom, Ankara und Mailand zu sehen. Er hat u.a. den Exzellenzpreis Shanghai (2008) gewonnen. Er warb in seinen Dankesworten dafür, dass „dieser wunderbare (Bürger-)Preis“ auch in Zukunft weiter vergeben wird.

In der Bürgerpreis-Jury saßen Ilona Stark (Thüringer Allgemeine), Landrat Harald Henning, Sparkassendirektor Hans-Georg Dorst sowie Rüdiger Dohndorf, Peter Lompe und Gerhard Walter aus dem Kuratorium der Sparkassenstiftung Sömmerda.

Musikalisch wurde die Feierstunde umrahmt von Preisträgern des Wettbewerbs „Alles außer Klassik“ 2019 – Isabell Straube und Jolina Maliqi (Gesang), Paul Stadelmann (Saxophon) und Pia Kasperczyk (Gesang und Gitarre).