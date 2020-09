Corona-Hilfe für die Erholungsorte in Großbreitenbach

Die drei staatlich anerkannten Erholungsorte der Landgemeinde Stadt Großbreitenbach, Großbreitenbach, Altenfeld und Neustadt, haben ein Corona-Hilfspaket des Landes erhalten. Jeder Ort bekam 80.000 Euro und zusätzlich gab es eine weitere Summe, so dass insgesamt 290.753,66 Euro in die Landgemeinde überwiesen worden sind. Darüber informierte Bürgermeister Peter Grimm (SPD) am Dienstag zur Stadtratssitzung im Gemeindezentrum Neustadt. Weitere Informationen im kostenfreien Corona-Liveblog.