„Da entsteht ein Riesenproblem“: Corona-Pandemie bedroht Thüringer Festivalbranche

Aufgrund der finanziellen Einbußen besteht grundsätzlich die Gefahr, dass es 2022 einige Festivals in Thüringen überhaupt nicht mehr geben werde, warnen die Veranstalter (Symbolbild).

Erfurt/Rudolstadt/Weimar/Jena. Ohne finanzielle Unterstützung und verlässliche Perspektiven droht einigen Festivals in Thüringen das Aus. Diese Entwicklung trifft nicht alleine die Veranstalter.

Ob Klassik, Folk oder Heavy Metal: Spätestens im Frühjahr könnte es zu einer folgenreichen Absagewelle bei den Festivals in Thüringen kommen, befürchten Veranstalter. „Wir rechnen in den nächsten zwei Monaten mit den ersten Absagen", sagt Carsten Müller, Vorstandsmitglied in der Thüringer Allianz für Veranstaltungswirtschaft und Mitglied der Werkleitung bei Jenakultur.