Nordhausen. Der Promikoch drehte ein weiteres Mal in Nordhausen. Das Café punktet nun mit neuem Look und bietet für Zeit des Lockdowns einen Straßenverkauf.

Dank Frank Rosin: Nordhausens Waffelwunder erstrahlt in neuem Glanz

Modische Messinglampen, hippe Wandbilder und ein Tresen aus Echtholz – das Waffelwunder in Nordhausen erstrahlt in neuem Glanz. Sinnbild dafür ist die geschwungene Neonschrift mit dem Namen des Cafés. Am Samstag durften Gäste sich nun ein erstes Mal vom neuen Design überzeugen, das durch Sternekoch Frank Rosin angeregt wurde.