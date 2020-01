Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dank Schaltjahr gibt es diesmal sogar 5 Taubenmärkte

Der Start in die Taubenmarktsaison steht bevor. Samstag geht es in Kölleda los – mit dem ersten von diesmal, dem Schaltjahr und dem Kalendarium geschuldet, ganz und gar fünf solchen Märkten. „Immer samstags im Februar“ ist das Kölledaer Motto. Seit 1872 werden Taubenmärkte in der Pfefferminzstadt abgehalten – zunächst auf dem Marktplatz rund um das Rathaus und später auf dem Hof des Ritterguts. „Nach der Fertigstellung der Halle zog der Taubenmarkt dann nach drinnen“, sagt Antje Lippich von der Stadt. Aussteller und Tiere seien so besser vor dem Wetter geschützt. Gezeigt, gehandelt und getauscht werden dürfen Hühner, Tauben, Gänse, Enten, Rebhühner, Fasane, Perl- und Truthühner, Wachteln und Zwergwachteln, aber auch Kaninchen und Zwergnager. Mitarbeiter des städtischen Betriebshofes bauen bis zum Samstag noch rund 200 Käfige auf, die nach jeder Veranstaltung gereinigt und desinfiziert werden. Drei der Mitarbeiter sind auch durch das Landratsamt als Börsenverantwortliche ausgebildet worden. Sie sorgen jeden Samstag für einen reibungslosen Ablauf u.a. bei der Kontrolle der Tiere. Da gilt es durchaus eine Menge zu beachten. Geflügelhalter müssen als solche registriert sein und eine Registriernummer vorweisen. Außerdem gilt es, Impf- und Testroutinen einzuhalten und nachzuweisen. Hühner und Truthühner müssen gegen die Newcastle-Krankheit geimpft sein. Geflügel muss längstens 10 Tage vor der Schau nachweislich im Bestand klinisch tierärztlich untersucht worden sein. Für Enten und Gänse ist ein längstens 7 Tage alter negativer virologischer Test auf aviäre Influenza nachzuweisen.

Taubenmarkt in Kölleda ist am 1., 8., 15., 22. und 29. Februar jeweils von 8 bis 12 Uhr auf dem Rittergut