Deutschland sucht den Superstar im gläsernen Studio im Harz

Wernigerode. Das Treiben rund um das Casting für die Fernsehshow soll die Stadt Wernigerode im Harz noch die ganze Woche begleiten. Auch Neu-Jurymitglied Florian Silbereisen ist vor Ort.

In einem Glaskasten mitten auf dem Marktplatz von Wernigerode im Harz hat die neue Jury der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) Platz genommen. Am Donnerstag starteten in der Stadt in Sachsen-Anhalt die Castings für die neue Staffel, in der nun fest Florian Silbereisen in der Jury sitzt und erstmals nicht mehr Dieter Bohlen.

Die Nervosität an diesem ersten Tag sei da, sagte der TV-Moderator kurz vor Beginn der Dreharbeiten im RTL-Journal „Punkt 12“. „Es ist für uns etwas Neues und wir wollen einen neuen Superstar finden“, so Silbereisen.

Historischer Drehort gesucht

Durch das gläserne Studio kann das Publikum der Jury in den nächsten Tagen auf die Finger gucken. Rundherum stehen Leute und schauen bei den Dreharbeiten zu. Das Treiben rund um das Casting soll Wernigerode noch bis in die kommende Woche begleiten. Die Stadt ist der erste von mehreren Casting-Orten. Zum neuen Konzept der Show gehört es, dass Inhalte historische und moderne Elemente verbinden. Die Produktionsfirma suchte einen historischen Drehort und wurde in Wernigerode fündig. Die Geschichten der Kandidaten in einer charmanten Kulisse einzufangen – das soll einer der Bestandteile des neuen Formats werden, informiert die Stadt Wernigerode.

Ausgestrahlt werden sollen die Folgen der Show ab Januar 2022. RTL hatte im März bekanntgegeben, dass es für die 19. Staffel von „DSDS“ eine komplett neue Jury gebe. Damit ging auch nach fast 20 Jahren die Ära von Oberjuror Dieter Bohlen (67) bei „DSDS“ zu Ende.

Florian Silbereisen grüßt die Fans in Wernigerode. Foto: Matthias Bein / dpa

Neben TV-Moderator Silbereisen (39) sitzen nun der Produzent Toby Gad (53) und die Sängerin Ilse DeLange (44) in der Jury.

„Als die Anfrage der Produktionsfirma einging, haben wir uns sehr gefreut. Wernigerode ist ein beliebter Drehort und dass nun eine so bekannte und beliebte Show zu uns kommt, ist eine tolle Sache. Wernigerode wird deutschlandweit in Szene gesetzt und kann strahlen“, sagt Kristin Dormann, Büroleiterin des Oberbürgermeisters.

Das Produktionsteam in Wernigerode zog am 16. Juli 2021 ein. Es erfolgte der Aufbau der Kulissen auf dem Marktplatz und auf dem Nicolaiplatz. Futuristische Drehorte wurden auf beiden Plätzen errichtet.

Im Januar im TV zu sehen

Eines der Gebäude dient dem Casting der Teilnehmer vor dem historischen Rathaus, das andere wird als Wartebereich genutzt. Die Drehorte werden in Wernigerode für ein einmaliges Bild sorgen, die futuristische Gestaltung der Gebäude bietet echte Hingucker. Das Treiben rund um die Dreharbeiten wird die Stadt bis zum 28. Juli 2021 begleiten, es wird mit temporären Einschränkungen zu rechnen sein, heißt es seitens der Stadtverwaltung.Nach dem Dreh in Wernigerode zieht „Deutschland sucht den Superstar“ weiter nach Burghausen. Im Januar 2022 wird Wernigerode dann in zehn Folgen der Castingshow in ganz Deutschland zu sehen sein.