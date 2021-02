„Die Unsicherheit ist groß“: Grundschulen und Kitas in Thüringen wieder geöffnet

Erfurt. In Thüringen haben am Montag nach mehr als zweimonatiger Schließung die Kindergärten und Grundschulen wieder mit dem eingeschränkten Regelbetrieb begonnen. Die Kritik am Krisenmanagement der Landesregierung hält an.

Auch am ersten Tag, an dem Grundschulen und Kindergärten in Thüringen nach dem langen Corona-Lockdown wieder öffnen durften, sitzt der Frust über den jüngsten Schlingerkurs der rot-rot-grünen Landesregierung tief. „Bei uns haben sich Eltern gemeldet, die schreiben, sie haben Angst um ihre Kinder, weil aufgrund von Lehrermangel Klassen zusammengelegt worden seien und jetzt säßen 30 Schüler in einem Raum sitzen“, berichtet die Sprecherin der Landeselternvertretung, Claudia Koch, von bei ihr eingegangenen Mails. Andere fragten sich, ob sie morgen arbeiten gehen könnten oder auf ihre Kinder aufpassen müssten, weil die Grundschulen wegen steigender Inzidenzen wieder dicht machen. „Die Verunsicherung ist immens“, sagt Koch unserer Zeitung. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog