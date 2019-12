Die zwei Bürgermeister waren gekommen, der 1. Beigeordnete des Landrats, der Kreissportbund in Doppelspitze, der Landessportbund mit mehreren Vertretern, die Unfallkasse, das Fernsehen, die Zeitung, Eltern und Großeltern. Alle wollten sie sehen, wie die Kinder der Kindertagesstätte „Pusteblume“ Sport treiben. Sie waren so gespannt, dass sich niemand traute, sich an die vorbereitete Kaffeetafel zu setzen. Es hätte ja auch ein wenig komisch ausgesehen ...

Für die Kinder gab es Applaus auf offener Szene. Sie machten das toll, mit Spaß und Einsatz. Das freute nicht nur Kita-Leiterin Sindy Strebe. „Man sieht, dass ihr das nicht zum ersten Mal und nur für uns tut“, lobte Vize-Landrat Hendrik Blose und überreichte ein Netz voller Bälle.

Auszeichnung und Geschenke

Robert Fischer, der Chef der Thüringer Sportjugend, konnte sich nur anschließen. Die „Pusteblume“, Träger sind die Gemeinden Klein- und Großneuhausen (Torsten Köther: „Die Kita ist unser Neuhausen-Projekt!“), ist die 22. Kindertagesstätte im Landkreis Sömmerda, die als „bewegungsfreundlich“ zertifiziert ist und eine von sieben „Neulingen“ in diesem Jahr thüringenweit.

Eine Plakette kann ans Gebäude geschraubt und eine Urkunde ausgehangen werden. Einen Scheck über 200 Euro gab es auch – und einen weiteren über die identische Summe für Kooperationspartner SV Lossatal Großneuhausen. Die Unfallkasse spendierte T-Shirts und eine Sport-Spiel-Kiste.

Erfolge und Hindernisse

Erzieher Uwe Gericke zeigte mit den Kindern einige Grundübungen. Klar vermittelter Eindruck: Sie haben’s drauf. Wie auch nicht, wenn schon die Jüngsten mit dem Begriff „leichte Seitgrätschstellung“ vertraut sind! Auf einem Tischchen lagen schon stapelweise Urkunden von Platzierungen und sogar Siegen bei Kreismeisterschaften.

Dafür tun die Pusteblumen einiges. Sie nutzen die, leider, eingeschränkten Möglichkeiten der Einrichtung mit einem viel zu kleinen Turnraum. „Wenn wir zu zwölft darin Sport machen, müssten vier Kinder zuschauen“, sagt Uwe Gericke. Seit Neuestem treiben die „Pusteblume“-Kinder deswegen auch samstags Sport. Eine Stunde die Großen, eine Stunde die Kleinen. Uwe Gericke hofft, dass sie im Winter die Vogelsberger Schulturnhalle mit nutzen können und sagt: „Ich weiß, dass da Kapazitäten frei sind.“

In der Kita betreuen 7 Erzieherinnen und ein Erzieher zurzeit 52 Kinder zwischen einem und sechs Jahren.