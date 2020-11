Nachdem es noch Mitte November ganz offiziell hieß, dass der Arnstädter Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr und trotz der Corona-Krise durchgeführt werden könne, da die Innenstadt groß genug sei, um die Stände dezentral zu platzieren, kam jetzt die Absage.

„Die aktuelle Infektionslage zwingt uns leider dazu, den Arnstädter Weihnachtsmarkt abzusagen, so Bürgermeister Frank Spilling (parteilos). Geplant war dieser vom 3. bis zum 6. Dezember. Aufgrund der auch weiterhin ungewissen Zukunft sei eine Planung im Moment nicht möglich und eine Umsetzung in der Kürze der Zeit – Aufbaubeginn wäre bereits der 30. November gewesen – nicht realisierbar, heißt es dazu aus dem Rathaus.

„Auch die mittlerweile schon traditionellen Adventsfenster können wir so wie in den letzten Jahren gewohnt nicht durchführen“, so Heiko Zitzmann, der Marktmeister der Stadt. die Fenster könnten zwar von den Organisatoren weihnachtlich geschmückt und dann in der Adventszeit von den Besuchern der Innenstadt auch bestaunt werden, auf besondere Aktionen oder die jeweiligen speziellen Eröffnungen müsse aber dieses Jahr verzichtet werden. „Mir ist es aber trotzdem sehr wichtig, gerade in dieser Zeit die Menschen unserer Stadt auf das besinnliche Fest einzustimmen und die Innenstadt weihnachtlich in Szene zu setzten“, so Spilling.

In der letzten Woche wurde bereits damit begonnen, die meterlangen Lichterketten, die LED-Vorhänge, die Dekorationen und die 50 Herrnhuter Weihnachtssterne aufzuhängen. Damit wird man auch noch in dieser Woche beschäftigt sein, damit es pünktlich nach dem Totensonntag wieder heißen kann „Sind die Lichter angezündet“. Am Donnerstag, 19. November, soll dann auch der zwölf Meter hohe Weihnachtsbaum mit einem Kran auf dem Markt aufgestellt und mit über 1000 LED-Lichtern geschmückt werden. Er wird am gleichen Tag von Mitarbeitern des städtischen Forsthofes gefällt und mit einem Schwertransporter zum Markt gebracht.

