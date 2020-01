Drei Jubiläen und große Bauprojekte

„Zum Glück gibt es solche Leute, die als Vorbild vorangehen, sich ehrenamtlich und selbstlos für das Wohl der Bürger einsetzen“, würdigte Matthias Schrot zum Neujahrsempfang am Freitag im Weißenseer Rathaus das Engagement von Manfred Beck. Mehr Zeit verbringe er an Helbe und Gondelteich als zu Hause, schilderte der Bürgermeister den unermüdlichen Einsatz. Geehrt wurde er mit der Weißenseer Ehrenamtsnadel in Gold. Eine Nadel in Silber erhielt Jens Rothhardt, der Vorsitzende des Angelvereins Weißensee, der sich ebenfalls seit Jahren für die Natur und die Umwelt der Stadt einsetze.

Neujahrsempfang Stadt Weißensee im Rathaus mit Rede von Bürgermeister Matthias Schrot und Musik der Band Kleeblatt aus Sömmerda / Foto: Peter Hansen Foto: Peter Hansen

Dass der Dürresommer 2019 Spuren in der Stadt hinterlassen und vor allem die Landwirtschaft vor große Herausforderungen gestellt hat, sah Schrot als elementar in seinem Rückblick an. Trotz der schwierigen Lage hatten die Bauern immer ein offenes Ohr und ein Auge auf das Grün der Stadt und in der Flur. Mit zig Tausenden Liter Wasser hätten sie Bäume versorgt. „Ohne diese Unterstützung und die Hilfe der Initiative Landschaftspflege Weißensee und der Gemeinnützigen Gesellschaft für Jugend- und Sozialarbeit hätten wir viele Bäume nicht erhalten können. Und ohne Bäume ist Weißensee nur halb so lebens- und liebenswert. Vielen Dank dafür“, so Schrot.

In seiner Rede umriss er das Jahr 2019 als durch Höhen und Tiefen geprägt. Weißensee gehe es wirtschaftlich und finanziell gut, unterstrich er. Auch wenn die „fetten Jahre“ ihren Höhepunkt schon erreicht hätten, sehe er eine sichere Zukunft für die Stadt. „Unsere Probleme sind überschaubar“, so der Bürgermeister weiter und verwies auf positive Einwohnerzahlen und eine noch immer nach oben gerichtete Steuereinnahmenkurve.

Eine „Errungenschaft“ sei damit erhalten geblieben. Weißensee zahle auch weiterhin Reichensteuer. „Zusammen mit der Kreisumlage sind das 1,5 Millionen Euro. Ein ganz erheblicher Beitrag im Haushalt der der Stadt“, sagte er. Als weitere Errungenschaften nannte er die Fortführung der Modernisierung des Freibads und des LED-Umbaus der Straßenbeleuchtung, die Sanierung der Sportanlage in Ottenhausen und den Bau der Buswendeschleife in Schönstedt. Geld floss ebenso in die Teilsanierung der städtischen Wohnungen, in Spielplätze und Friedhöfe sowie in die Fortführung des Projektes Marktplatz 18, das als Touristinformation hergerichtet wird.

„Mehr als angebracht“, sei die Investition für die Feuerwehr. 455.000 Euro flossen in den Kauf eines neuen Hilfeleistungslöschfahrzeugs. Viele dieser Projekte seien mit Fördermitteln untersetzt. Seinen Dank richtete er an Landrat Harald Henning, der, wie auch Bundestagsabgeordneter Johannes Selle, an dem Empfang teilgenommen hatte. Mit dem Bierfest, dem Tag des Tapferen, dem Schüler-Kirchentag oder dem MDR-Musiksommer verwies er darauf, dass Weißensee 2019 auch kulturell viel zu bieten hatte.

2020 lasse sich gut an, gab sich Schrot zuversichtlich. Nicht nur die Erschließung neuer Wohnbauflächen, auch der Radweganschluss an den Unstrut-Radwanderweg sei gestartet. Für Freude sorge die Fertigstellung der Touristinformation und der lange auf sich wartende Baustart des Awo-Seniorenparks „Sonnenhof“. Viele weitere Bauprojekte soll es 2020 geben. Der Haushalt sei jedoch noch nicht beschlossen. Deshalb wolle er nicht vorgreifen.

Appetit jedoch machte er auf die kulturellen Höhepunkte wie das Bierfest am 31. Mai oder den MDR-Musiksommer am 19. Juni. Gleich drei Jubiläen gibt es im Ortsteil Ottenhausen zu feiern. So blicken die Kirmesburschen auf 25 Jahre. Ebenfalls ein Viertel Jahrhundert feiern die Ottenhäuser Blasmusikanten. 350 Jahre besteht der Männergesangsverein. Grund genug sei dies, so Schrot, vom 19. bis 21. Juni ein Festwochenende auf die Beine zu stellen und gleichzeitig das Kreisblasmusiktreffen auszurichten.

Der Einladung zum Neujahrsempfang waren Amtsleiter, Stadträte, Geschäftspartner, Gewerbetreibende und Vertreter aus Vereinen gefolgt.