Erfurter Straßenbahn wirbt bald für Sömmerda

Auf einer Straßenbahn soll ab Ende Februar/Anfang März in Erfurt großflächig für die Stadt Sömmerda geworben werden. Wie Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) auf Nachfrage der Thüringer Allgemeine sagte, wird mit dieser Aktion die gemeinsame Imagekampagne der Stadt Sömmerda, der WGS Wohnungsgesellschaft Sömmerda mbH und WOBAG Wohnungsbaugenossenschaft Sömmerda / Thüringen eG fortgeführt.

Man habe sich überlegt, wie man die Menschen am besten erreichen und für die Kreisstadt als attraktiven Wohnort begeistern kann, erklärte der Bürgermeister. Nach Überlegungen zum Beispiel auch zu einem Kinotrailer sei man überein gekommen, zunächst für ein Jahr lang auf einer Straßenbahn präsent zu sein, die flexibel eingesetzt auf allen Strecken im gesamten Stadtgebiet von Erfurt fahren soll.

Diskussion um Farbgestaltung und Wortwahl

Vertragspartner ist dabei die SD VerkehrsMedien Thüringen GmbH, das Layout stammt von der Werbeagentur maniax-at-work. Dazu habe man im Vorfeld etliche Gespräche geführt und dabei „sehr kleinlich“ um die beste Farbgestaltung und Wortwahl gerungen.

Festgelegt wurde, dass die Werbung auf einer Seite der Straßenbahn, der Einstiegsseite, zu sehen sein soll. Verwiesen wird auf bezahlbaren Wohnraum und Baugrundstücke, auf Jobs mit Zukunft in rund 300 Firmen in der Region, auf Kindergärten und Schulen und top Umsorgung im Alter, so Hauboldt. Und ja, auch auf schnelles Internet, betont er. Das sei in den Wohngebieten schon vorhanden sei und ansonsten denke man voraus. „In 20 Minuten alles da: Sömmerda!“, wird zudem auf die schnelle Verbindung zwischen der Landeshauptstadt und der Kreisstadt verwiesen.

Imagefilm ist über QR-Code abrufbar

Die Wohnungsgesellschaften WGS und WOBAG sind auf der Bahn natürlich auch vertreten. Geworben wird für die Kampagnenwebsite und den bereits entstandenen Imagefilm. Über einen VR-Code kann Film abgerufen und während des Wartens oder der Fahrt angeschaut werden.

„Ich finde die Gestaltung sehr ansprechend“, ist Ralf Hauboldt zufrieden mit dem erarbeiteten Entwurf. Ziel sei es, viele Leute zu erreichen und die Aufmerksamkeit auf Sömmerda zu lenken. Dazu trage auch die Werbung mit Videoclips im Internet und über soziale Netzwerke bei.