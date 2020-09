Auch im Jahr 2019 waren Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften erfolgreich und vertraten den Landkreis würdig bei internationalen und nationalen Wettkämpfen. Erstmals sollten die Leserinnen und Leser der Thüringer Allgemeine in einem Online-Voting entscheiden, wer von den erfolgreichen Athleten Sportlerin, Sportler, Mannschaft und Nachwuchssportler des Jahres 2019 im Landkreis werden soll. Dafür nominierte eine Jury aus Vertretern des Kreissportbundes Sömmerda, von Landratsamt, Thüringer Allgemeinen (Redakteur Jakob Maschke) und zwei Sportvereinen aus den Vereinsvorschlägen jeweils sechs Kandidaten in vier Disziplinen. Bis zum 19. April wurden 42.570-Stimmen abgegeben. „Eine Resonanz, die uns zeigt, welch hohen Stellenwert das sportliche Geschehen bei der Bevölkerung unseres Landkreises hat“, sagt Landrat Harald Henning beeindruckt. Die große Feier im Volkshaus, im Mai geplant, musste Pandemie-bedingt ausfallen. Es wird nun am 6. Oktober eine kleine Feierstunde im Landratsamt für die jeweils drei Erstplatzierten geben.