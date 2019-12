Fliegender Zeitungsbote macht Ponitzer neugierig

Zeitungszustellung per Drohne – wenn es nach den beiden CDU-Bürgermeistern Marcel Greunke aus Ponitz und Torsten Weiß aus Lödla geht, könnte ihre Vision bald wahr werden. Sie haben dafür ein bundesweit einmaliges Forschungsprojekt im ländlichen Raum gestartet, am 19. Dezember wurde in Ponitz der Prototyp eines solch fliegenden Zeitungsboten der Öffentlichkeit vorgestellt.

Die beiden Männer sind sich einig: Damit habe man die Chance, etwas Einzigartiges auszuprobieren und vor allem gelänge es, Lebensqualität im ländlichen Raum zu erhalten. „Für viele ist die gedruckte Tageszeitung nach wie vor ein Stück Lebensqualität“, so Greunke.

Die Neugier auf den fliegenden Zeitungsboten war in Ponitz riesig. „Sehr beeindruckend“, befanden dabei Elfriede und Dieter Kahl aus dem Ort. Beide kennen sich mit Zeitungszustellung aus, viele Jahre erledigten sie diesen frühmorgendlichen Service für die Ostthüringer Zeitung. „Das sind mitunter lange Wege“, spricht Elfriede Kahl aus Erfahrung. Gerade in einer ländlich geprägten Region wie dem Altenburger Land. Diese bestätigt Fritz Porst vom Team der Zusteller der Ostthüringer Zeitung. Er war extra aus Dobitschen angereist, um sich die Vorführung der Drohne anzuschauen. „Eine Hilfe wäre diese moderne Technik schon“, befand er.

Das Forschungsprojekt ist im Oktober 2019 mit den Beschlüssen der Gemeinderäte in Lödla und Ponitz gestartet. Den Kontakt zum Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) hat Torsten Hiller hergestellt. Der Inhaber einer IT-Firma in Altenburg hat in Finnland bereits Erfahrung damit gesammelt, was nun im östlichsten Zipfel Thüringens ausprobiert wird. Technisch, so sagt er, sei das Vorhaben kein Problem. Herausfordernder seien das Sicherheitskonzept sowie das gesamte Thema Luftfahrtrecht. Denn für die fliegenden Zeitungsboten müssen sowohl in Lödla als auch in Ponitz Luftstraßen geschaffen werden.

Nach der Demonstration in Ponitz folgt nun der Schritt vom manuellen zum autonomen Fliegen. Das soll im ersten Halbjahr 2020 geschafft sein. Ein Test auf dem Flugplatz in Nobitz im kommenden Jahr ist geplant. Dann noch ohne spezielle Briefkästen, die später in das Projekt integriert werden sollen. Danach geht es in die Region, je drei bis vier Häuser in Lödla und Ponitz sollen angeflogen werden, ein so genannter Massentest über zwei Wochen hinweg schließt sich im zweiten Halbjahr 2020 an. Denn die Transportdrohne muss im Winter, im Sommer, bei Starkregen und Sturm zuverlässig funktionieren. „All das müssen wir ausprobieren“, so Hiller.

„Die beiden Gemeinden haben damit Vorbildfunktion für ganz Deutschland“, lobte am Donnerstag vor Ort Jörg Riebartsch, Chefredakteur der Ostthüringer Zeitung, die in der Gemeinde Ponitz erscheint und somit Teil des Forschungsprojektes wird. Das sei eine Chance, Antworten zu finden: beispielsweise, ob sich diese Form der Zeitungszustellung für Verlage lohne. Entscheidend sei die Akzeptanz der Kunden.

Das Vorhaben kostet 185.200 Euro, 90 Prozent dieser Summe übernimmt der Bund. Die beiden Gemeinden stellen für den Zeitraum der Forschung Verwaltungsmitarbeiter zur Verfügung. Am Ende der Forschungsphase, nach 2020, soll feststehen, ob dieses Verfahren der Zustellung von Zeitungen funktionieren kann. Begleitet wird das gesamte Projekt von der Sächsischen Verwaltungsfachhochschule Meißen. Ein Student wird seine Bachelorarbeit darüber schreiben und damit Antwort darauf liefern, ob sich der Einsatz solcher Transportdrohnen rechnet.