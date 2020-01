Das Förderzentrum vom Jugendsozialwerk gibt es seit vielen Jahren in Wülfingerode.

Wülfingerode. Südharzer Pädagogen leisten tolle Arbeit: Förderschule in Wülfingerode brilliert im Bundesvergleich in einigen Fächern.

Freie Schule in Wülfingerode glänzt mit Spitzenleistung

Mit großer Freude blickt die Freie Schule „Am Park“ in Wülfingerode auf die Bekanntgabe von Ergebnissen zur Kompetenz ihrer Schüler durch das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen.

In bundesweit 1462 Schulen wurde im Jahre 2018 die Kompetenz von insgesamt fast 50.000 Neuntklässlern im Fach Mathematik und in den naturwissenschaftlichen Fächern erhoben. In der Freien Schule „Am Park“ unterzogen sich 19 Prüflinge dem vierstündigen Testverfahren. Mit Erfolg, wie ein Vergleich der Mittelwerte der Wülfingeröder Schule mit dem Durchschnitts-Mittelwert aller Förderschulen bundesweit zeigt: Die Wülfingeröder erzielten zwischen 53 (Physik – Erkenntnisgewinnung) und 109 (Chemie – Erkenntnisgewinnung) Punkte mehr.

In Mathematik wurden die fünf Kompetenzbereiche Zahl, Messen, Raum und Form, Funktionaler Zusammenhang sowie Daten und Zufall erfasst. In Biologie, Chemie und Physik wurden jeweils Fachwissen und Erkenntnisgewinnung getestet. Schulleiterin Gisela Morgenroth dankt allen Mitarbeitern des Heilpädagogischen Zentrums in Wülfingerode für deren gute Zusammenarbeit.