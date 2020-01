An den Pagoden und Holzelementen im Chinesischen Garten in Weißensee werden ständig Verschönerungsarbeiten ausgeführt.

Weißensee. Die Reparaturen an den Pagoden gehen weiter. Der Sanitärbereich für die Kindergarten-Mitarbeiter in Weißensee wird gerade saniert.

Frische Farbe für Bürgerhaus, Büros und im China-Garten

Im Kindergarten „Wiesengrün“ in Weißensee werden sich die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter verbessern. Wie Bürgermeister Matthias Schrot (parteilos) informierte, steht gerade die Sanierung des Sanitärbereiches für die Mitarbeiter an. Fliesenleger und der seit Juni vergangenen Jahres im Bauhof der Stadt beschäftigte Maler sind am Wirken.

Bis zur Saisoneröffnung im Chinesischen Garten wird der Maler auch dort noch weiter wirken. Auf dem Gelände laufen fortwährend Reparaturen, viele Pagoden wurden und werden farblich erneuert. Größere Sanierungen wie im vergangenen Jahr, als zum Beispiel das Holzpodest Richtung Gondelteich komplett erneuert wurde, stehen in diesem Jahr allerdings nicht an, sagt der Bürgermeister. Viel zu tun vor Dreier-Jubiläum in Ottenhausen Hingegen hat der Maler im Ortsteil Ottenhausen noch einiges zu tun. Nachdem die Außenanlagen an Sportanlage und Bürgerhaus fertiggestellt wurden, sind im Bürgerhaus nun noch Reparaturen und Verschönerungen vorgesehen. Geschehen soll dies vor dem Festwochenende vom 19. bis 21. Juni, an dem Ottenhausen 25 Jahre Blasmusik, 25 Jahre Kirmesburschenverein und 350 Jahre Männergesangverein unter anderem mit einem Sängertreffen und dem Kreisblasmusikfest feiert. Erhaltung der Gebäude liegt im Fokus Das Hauptaugenmerk für den Bauhof liege derzeit auf der Erhaltung der Gebäude und Anlagen, damit kein Investitionsstau entsteht, sagt Matthias Schrot. Dazu gebe es etwa in der Traumzauberbaum-Grundschule und auch in den 200 städtischen Wohnungen immer gut zu tun. Auch einige Dorfgemeinschaftshäuser in den Ortsteilen könnten eine farbliche Auffrischung gebrauchen. Unbedingt gemalert werden müssen auch die Büros in der Stadtverwaltung, so der Bürgermeister. Die seien seit ihrer Fertigstellung nicht mehr angefasst worden, da sei eine Auffrischung bitter nötig.