Gastroküche wird in Nordhausen vermietet

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gastroküche wird in Nordhausen vermietet

Das Begegnungszentrum „Nordhaus“ in der Stolberger Straße vermietet fortan seine beiden Gastroküchen, die auch für größere Gruppen gemeinsames Kochen erlauben, erklärt Nordhaus-Mitarbeiterin Melanie Voß-Inanc. „Es sind ausreichend Küchenutensilien, Töpfe und Geschirr vorhanden sowie ein professioneller Kombidämpfer.“ Weitere Informationen zu Mietpreisen und freien Terminen gibt es telefonisch unter 03631 / 63 82 82 oder per E-Mail an kontakt@swg-nordhaus.de.