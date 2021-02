Görsbach: Karnevalsverein sucht Nachwuchs für seine Garde

Der Görsbacher Karnevalsverein sucht für seine neue U15-Garde noch junge Leute, die Spaß am Tanzen und Karneval haben. Ob Jungs oder Mädels, das ist egal. Wer in den Jahren von 2007 bis 2010 geboren ist und mitmachen möchte, kann sich per E-Mail an Info.gkv@gmail.com bis zum 15. März 2021 melden. „Neue Herausforderungen, viel Spaß und tolle Aktionen warten auf alle, die dabei sein wollen“, schwärmt Vereinssprecherin Dorit Steinecke.

Den Görsbacher Karnevalsverein gibt es bereits seit 66 Jahren. Etwa 120 Mitglieder sorgen für Spaß, Stimmung und tolle Programme in der Karnevalssession. „Wir freuen uns, wenn wir junge Menschen zum Mitmachen begeistern können“, betont Mandy Henning, Präsidentin des Vereins.