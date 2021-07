Harzklubmitglieder aus Ilfeld unternehmen Wanderung zum Brocken

Ilfeld. 18 Unerschrockene bewältigen die 42 Kilometer bis zum Gipfel des Harzes.

Sie ist längst schon zur festen Tradition geworden – die jährliche Wanderung des Ilfelder Harzklubzweigvereins zum Brocken. So trafen sich auch diesmal 18 Brocken-Enthusiasten am frühen Morgen in Ilfeld. Sie scheuten nicht die mühsamen 42 Kilometer bis zum Gipfel des Harzes.

Andreas Zeiler, er hat den Brocken schon mehrmals erwandert, fungierte als Wanderleiter. Er begrüßte alle Wanderer. Es folgten eine kurze Belehrung sowie Absprachen. Und schon ging es los.

Eine Power-Mädelsgruppe formierte sich und bestimmte anfangs das Tempo, berichtet Vereinschef Joachim Jauer. Hinter Rothesütte ließ Andreas Zeiler eine Rast einlegen. Denn der Weg bis hierher war schon anstrengend. Frisch gestärkt ging es weiter über Benneckenstein, Tanne und Elend nach Schierke.

War dann der Brocken auch schon nah, die Sonne machte das Laufen schwer. Schattenspendende Fichten des Weges waren nicht mehr da. Der Borkenkäfer war auch hier am Wirken. Einen guten Bekannten traf man wieder: Brocken-Benno mit seinen 89 Jahren steht kurz vor seiner 9000. Brockenbesteigung. Ein kurzes Gespräch, Wünsche für den Weg, dafür nahm man sich Zeit.

Erschöpft, aber zufrieden erreichte die Ilfelder Gruppe den Brockengipfel. Ein Erinnerungsfoto am Brockenstein musste sein. Alle genossen die Aussicht. Anschließend ging es mit der Schmalspurbahn zurück nach Ilfeld.