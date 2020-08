Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Highlight im Zoopark Erfurt: Minifant darf bald Außenanlage erkunden

Am 12. August ist Weltelefantentag. Und das feiert der Thüringer Zoopark Erfurt mit einem ganz besonderen Highlight: Das Elefantenbaby darf am Mittwoch zum ersten Mal die Außenanlage des Elefantenhauses erkunden. Zugleich wird es dann in Begleitung seiner Mutter Chupa zum ersten Mal öffentlich zu sehen sein, teilte der Zoopark am Montag mit.

Babyelefant darf Außenanlage erkunden

Das am 4. August geborenen Kalb befindet sich aktuell ausschließlich im Elefantenhaus. Bis Mama und Minifant zusammen auf die 11.000 m² große Außenanlage dürfen, benötigt es noch einige Vorbereitungen, so der Zoopark. „Bis dahin heißt es vor allem schnüffeln, schnaufen, toben und ganz viel trinken. Denn, so ein kleiner Elefant verliert nach der Geburt, wie auch menschliche Babys, bis zu 10% an Gewicht.“, heißt es in der Mitteilung.

Weltweit auf Gefährdung der Elefanten aufmerksam machen

Der Weltelefantentag wurde ins Leben gerufen, um weltweit auf die Gefährdung der Elefanten aufmerksam zu machen. Da ihr Lebensraum ständig schrumpft und sie wegen ihrer Stoßzähne gejagt werden, sind Elefanten sehr stark in ihrem Bestand gefährdet. Experten warnen davor, dass es schon in wenigen Jahren keine wildlebenden Elefanten mehr geben könnte. Deshalb wird weltweit dazu aufgerufen, die Elefanten und ihre natürlichen Lebensräume zu schützen.

Kleines Elefanten-Mädchen entdeckt ihr Zuhause Kleines Elefanten-Mädchen entdeckt ihr Zuhause Das im Thüringer Zoopark Erfurt geborene Elefanten-Jungtier hat die erste Nacht hinter sich. In den Morgenstunden bekam der kleine Elefant außerdem zum ersten Mal die Milch seiner Mutter. Foto: Thüringer Zoopark

Kleines Elefanten-Mädchen entdeckt ihr Zuhause Zoopark-Direktorin Dr. Dr. Sabine Merz, Tierärztin Tina Risch, beide Elefanten-Pfleger sind "wahnsinnig glücklich und beruhigt". Foto: Thüringer Zoopark

Kleines Elefanten-Mädchen entdeckt ihr Zuhause Heute Mittag hatte Mutter "Chupa" ihre kleine Tochter dann das erste Mal ins Elefantenhaus geführt. Foto: Thüringer Zoopark

Kleines Elefanten-Mädchen entdeckt ihr Zuhause Mit großen Augen und viel Neugier entdeckte die kleine Große ihre neue Umgebung. Mama Chupa ist ihr dabei natürlich nicht von der Seite gewichen. Foto: Thüringer Zoopark



Kleines Elefanten-Mädchen entdeckt ihr Zuhause In den kommenden Tagen werden Mutter und Tochter mit den restlichen Elefanten zusammengebracht. Da dies viel Ruhe benötigt, ist das Elefantenhaus für Besucher geschlossen. Foto: Thüringer Zoopark

Kleines Elefanten-Mädchen entdeckt ihr Zuhause Selbst Papa "Kibon" muss sich noch etwas gedulden. Denn, Vorrang haben bei der Zusammenführung unter Elefanten die weiblichen Artgenossen. Foto: Thüringer Zoopark

Kleines Elefanten-Mädchen entdeckt ihr Zuhause Wie das Elefantenkalb später heißen soll, ist aktuell noch völlig unklar. Foto: Thüringer Zoopark



