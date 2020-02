Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hundetrainer: Herrchen und Frauchen sollten mehr Rücksicht nehmen

Über elf Millionen Hunde sind in Deutschland gemeldet, leben also in fast jedem fünften Haushalt und sind nach Katzen unverändert das zweitbeliebteste Haustier. Vor 15 Jahren waren lediglich 4,8 Millionen Hunde registriert. Eine rasante Entwicklungs also. Auch hinsichtlich der Bedeutung von Hunden für ihre Menschen – vom Arbeitstier und Kettenhund hin zum Sofabesetzer und Seelentröster.

Umso mehr ist es nötig, dass man als Hundebesitzer wieder aufmerksamer ist, mehr Rücksicht übt und Verständnis zeigt für jene, die Angst haben oder eine Abneigung gegenüber Hunden, fordert Thomas Kümmel von der Weimarer Hundeschule Passion. Er lobt die Thüringer Kommunen, wo mittlerweile im Sinne der Hundehalter gedacht wird, vielerorts Hundekottüten bereit gestellt werden und städtische Auslaufgebiete ausgewiesen sind. Dazu gibt es allerdings keine gesetzliche Verpflichtung. Jede Gemeinde kann entscheiden, wie viel und welchen Platz sie Hunden zum freien Laufen ohne Leine lässt. Vorkommnisse mit Hunden rückläufig Laut Thüringer Innenministerium sank die Zahl der Vorkommnissen mit Hunden im Freistaat Thüringen von 401 im Jahr 2017 auf 371 im Jahr 2018 – die statistischen Zahlen für 2019 liegen noch nicht vor. Hierbei wird nicht zwischen Hundebissen und Verletzungen durch andere Verhaltensweisen unterschieden. Mehrheitlich werden übrigens Menschen nicht durch Bisse verletzt, sondern durch Anspringen, Krallen oder Umstoßen. Der Anteil der bis zur Gesetzesnovelle Anfang 2018 noch als gefährlich geltenden Hunderassen, den sogenannten Listenhunden, an den in 2018 verursachten Vorfällen hat sich ebenfalls erheblich vermindert. Insgesamt nur noch 4 Tiere verursachten eine Verletzung im Gegensatz zu 13 Tieren der ehemaligen Rasseliste im Vorjahr. Gefahren lassen sich vermeiden, wenn man sich an einige simple Regeln hält, so Thomas Kümmel. Hund sofort anleinen, sobald man auf andere Menschen, ganz besonders auf Kinder trifft. Sollte der Hund frei laufen, reicht die allgemeine Alltagserziehung nicht aus. Statt dessen muss ein „Hier“ sofort und bedingungslos funktionieren. Hinterlassenschaften immer entfernen und entsorgen. Insbesondere in Parks Rücksicht auf die Arbeit der Gärtner nehmen. Zum Schutz der Flora Hunde nicht über Rabatten laufen lassen. Zum Schutz der Wildtiere Hunde nicht hinter Wildschwein, Reh und Co. her laufen lassen, sondern anleinen. Wer als Hundebesitzer auf andere Menschen trifft, sollte sein Tier sofort an eng an seiner Seite laufen lassen. „Der will nur spielen“ gilt nicht als Ausrede. Spielen mit anderen Hunden sollte nur gestattet werden, wenn auch der andere Hundebesitzer das zulässt. Großhund mobbt Kleinhund - das kann tödlich enden! Die langen Krallen großer Hunde könnten unbeabsichtigt die Bauchdecke kleinerer Hunde aufschlitzen. Deshalb das Toben besser vermeiden und aneinander vorüber gehen. Die Natur schützen! Keine Mitteltriebe aus Bäumen brechen, nur um „Stöckchen“ werfen zu können. Achtsam gegenüber Giftködern sein! Vielmals treibt insbesondere der Frust, dass Hundebesitzer mit ihren Tieren Grenzen überschritten und die Anleinpflicht nicht eingehalten haben, andere Menschen dazu, sich rächen zu wollen. Generell wünscht sich Thomas Kümmel von der Politik, das Thema weiter voran zu treiben. Eine Idee wäre beispielsweise Parkanlagen entsprechend so zu gestalten, dass Hundebesitzer mit ihren Tieren auch natürliche Hindernisse als Parcours überwinden können.