Ilfelder Blasmusikanten geben Benefizkonzert in Neustadt für Hochwasseropfer

Neustadt. Die Südharzer zeigen ihre Solidarität. Veranstalter verspricht: Das Geld kommt direkt bei betroffenen Familien an.

Ein Benefizkonzert zugunsten betroffener Familien in den Hochwassergebieten geben die Ilfelder Blasmusikanten am Sonntag, 25. Juli, ab 14 Uhr am Gondelteich in Neustadt. Auch Achim Großmann wird für musikalische Unterhaltung sorgen. „Wir haben einen direkten Kontakt in eine Gemeinde“, erklärt Veranstalter Stefan Hofmann. „Das heißt: Das Geld kommt dort auch hundertprozentig an.“ Er hofft auf möglichst viele Besucher, die die „herrliche Natur in Neustadt“ genießen und ein paar Euro in der Spendenbox zurücklassen.