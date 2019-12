Im Ilm-Kreis kommen Schüler zu spät in die Schule

In der Sitzung des Wirtschafts-, Umwelt-, und Verkehrsausschusses des Ilmenauer Stadtrates hat zuletzt ein Mitarbeiter aus dem Bauamt Ilmenau gesagt, dass derzeit die Busse der IOV (Ilmenauer Omnibusverkehrs GmbH) nicht für den Schülerverkehr ausreichen würden.

Auf den Bericht in unserer Zeitung daraufhin (20. November) bezog sich Matthias Höring, Geschäftsführer beim IOV, in der Sitzung des ÖPNV-Ausschusses des Kreistages, nach einer Nachfrage von Ausschussvorsitzenden Andreas Bühl (CDU) zu diesem Thema. Man habe die Fahrplanänderungen zum 15. Dezember mit den Schulen abgestimmt, aber nach wie vor Kapazitätsprobleme bei der Beförderung, besonders in Kirchheim und Marlishausen.

Die Pünktlichkeit läge im normalen Maß, immerhin befördere man von Montag bis Freitag 16.000 Fahrgäste. Er räumte aber Verspätungen von drei bis acht Minuten täglich im Bereich Homburger Platz und Krankenhausstraße in Ilmenau ein. Grund hierfür seien die Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen.

Oft werde bei Beschwerden, die sein Unternehmen betreffen, aus einer Mücke ein Elefant gemacht. Derzeit habe man es mit unter einer Beschwerde pro Tag zu tun, sagte Höring. Er wiederholte noch einmal, dass viele Kinder ihre Schulranzen nicht abnehmen im Bus, und so könne es auch mal eng werden, außerdem sei das Verletzungsrisiko bei einer Vollbremsung sehr hoch.

Landrätin Petra Enders (Linke) hatte zur Fahrgastkonferenz in Marlishausen das Angebot unterbreitet, dass die Kreisverkehrswacht Schulungen im Rahmen der Verkehrserziehung und nach Bedarf übernimmt, das soll jetzt umgesetzt werden.

Schüler im Geratal kommen regelmäßig zu spät

Kreistagsmitglieder sprachen an, dass Schüler im Geratal regelmäßig zu spät mit dem Bus zum Unterricht erscheinen. Das könnte geändert werden, indem die Schule den Unterrichtsbeginn fünf Minuten nach hinten legt, sagte Lars Sommerfeld, Leiter der Ilm-Kreis Personenverkehrsgesellschaft. Alles andere wäre zu kompliziert.

Der Wunsch der Schulen sei es, dass die Kinder möglichst punktgenau auf dem Schulgelände sind, ebenso punktgenau wieder abfahren, damit die Lehrer nicht zusätzliche Aufsichtspflicht auf dem Schulgelände übernehmen müssen. Deswegen müssen manche Kinder mit dem Bus unnötig zusätzliche Strecken mitfahren.

Heike Bluhm erinnerte an ihre Kritik vor einem Jahr bezüglich der Abfahrtszeiten der Busse vom Lindenberg-Gymnasium in Ilmenau in das obere Kreisgebiet. Diese lägen bei 12.50 und 14.02 Uhr, obwohl Schulschluss erst 12.55 und 14.05 Uhr sei. Dieses Problem soll mit dem neuen Fahrplan der Vergangenheit angehören, sagte Sommerfeld. In Elxleben, so ein Ausschuss-Mitglied, würden die Kinder aus dem Schulbus an der Wendeschleife und nicht an der Haltestelle aussteigen, weil gleichzeitig zwei Busse eintreffen.

Die Landrätin hatte zur Fahrgastkonferenz erfahren müssen, dass ein Subunternehmer auf einer Strecke nicht die mit ihm vereinbarte Leistung erbracht habe. Hierzu soll es beim IOV schon eine Aussprache gegeben haben. Für die Schülerbeförderung im Linienverkehr stehen insgesamt 71 Busse zur Verfügung, derzeit werden 3738 Schülerinnen und Schüler durch Monatskarten befördert.