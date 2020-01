Erstmals Rechtsanspruch nicht erfüllt: In Erfurt fehlen 170 Kita-Plätze

Die Stadt Erfurt kommt beim Bau von Kindergärten nicht mit der wachsenden Kinderschar hinterher. Zwar sind derzeit viele neue Einrichtungen in Vorbereitung, Planung oder gar schon in Bau. Doch fehlen gegenüber dem beschlossenen Bedarf 170 Plätze, bestätigt die Bürgermeisterin und Sozialdezernentin Anke Hofmann-Domke (Linke). Damit kann Erfurt erstmals den Rechtsanspruch auf einen Kindergarten-Platz nicht erfüllen.

Das Gegensteuern fällt nicht leicht. Die Möglichkeit, die Kapazität der vorhandenen 107 Einrichtungen im gesetzlichen Rahmen zu erhöhen, wurde bereits in den letzten Jahren nahezu ausgeschöpft, sagt Jugendamtsleiter Axel Peilke.

Aussicht auf zweite Mini-Kita

Kurzfristige Linderung verschaffen eher Einrichtungen wie die „Domzwerge“, ein „Mini-Kindergarten“ mit 30 Plätzen, der im Dezember als Zweigstelle der „Brühler Gartenzwerge“ am Fischmarkt gegründet wurde. Hofmann-Domke stellt in Aussicht, dass im Frühjahr eine weitere Mini-Kita beschlossen und gegründet werden könnte.

Mobile Erweiterungsbauten in Form von speziellen Kita-Bauwagen, wie sie die Lebenshilfe in einer Einrichtung benutzt, sind ebenfalls denkbar. Da sie nur einer Gruppe Platz bieten, gilt das Preis-Leistungs-Verhältnis jedoch als grenzwertig.

Der Innenraum des Hobbitwagens ist gemütlich. Foto: Marco Schmidt

Zugute kommt der Stadt offenbar, dass die Erfurter Eltern ihre Kinder etwas länger als zuvor zu Hause behalten wollen, etwa bis zum Alter von zwei oder zweieinhalb Jahren. Zumindest hat das Jugendamt diese Beobachtung gemacht, bestätigt Axel Peilke.

Zudem stammt eine ganze Reihe von potenziellen Kita-Kindern aus Migrantenfamilien, in denen die Mütter die Kinder aus kulturellen Gründen zu Hause betreuen. Bildungsträger, die Deutsch-Kurse für diese Zielgruppe anbieten, würden darüber hinaus die Kurse zunehmend mit niederschwelligen Betreuungsangeboten für die Kinder kombinieren, sagt Hofmann-Domke. Diese Angebote tragen dazu bei, die Kitas zu entlasten.

Eltern überbrücken Monate für einen Platz im Wunsch-Kindergarten

Schließlich vermutet die Sozialdezernentin, dass Eltern mit der Aussicht auf einen späteren Platz in ihrem Wunsch-Kindergarten die Zeit bis zur Aufnahme überbrücken, etwa mit Unterstützung der Großeltern. Klagen auf den Rechtsanspruch habe es bisher jedenfalls nicht gegeben.

Wann die neuen Kitas fertig sind, ist in den meisten Fällen ungewiss. Die Kita an den Andreasgärten mit 100 Plätzen befindet sich immerhin in Bau. Gute Chancen auf eine Eröffnung in den nächsten Jahren hat zudem die von der WBG Einheit geplante Kita in Daberstedt.

Für eine dritte Kita am Ringelberg mit knapp 100 Plätzen, die den Bedarf im Wohnbau-Boom-Gebiet Erfurt-Ost mit abdecken soll, existiert ein Bebauungsplan. Auf der Lingelfläche soll ab 2024 eine Kita mit gut 100 Plätzen entstehen. In Marbach ist die Grundstücksfrage noch nicht endgültig geklärt.

Alte Kita an der Mittelhäuser Straße wird reaktiviert

Der frühere Kindergarten an der Mittelhäuser Straße soll nach dem Umzug der Kinder in einen nahen Ersatzneubau wieder als Kita reaktiviert werden. Es steht aber noch nicht fest, ob das durch eine Vollsanierung oder durch Abriss und Neubau erfolgen soll.

Private Bauprojekte planen ebenfalls mit Kitas. Dazu gehören etwa das Hochhaus-Projekt „Wir-Quartier“ am Juri-Gagarin-Ring oder das frühere Zollamt am Peter-Vischer-Weg.

Auch Ersatzneubauten bestehender Einrichtungen sind beschlossen, etwa in Frienstedt oder in Gispersleben. Sie sind in der Regel mit Kapazitätserhöhungen verbunden.

Geld für Investitionen ist eingeplant

Wie bei anderen Bauprojekten bereitet der Verwaltung auch bei den Kitas vor allem der Engpass beim städtischen Planungs-Personal Kopfzerbrechen. Am Geld sollen die Pläne derzeit nicht scheitern.

Der Entwurf des Nachtrags-Haushalts sieht in diesem Jahr Investitionen von knapp 12 Millionen Euro in Kitas vor. Die mittelfristige Finanzplanung hat bis zum Jahr 2024 sogar 63,5 Millionen Euro reserviert.