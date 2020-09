Informationen für werdende Eltern

Einen Informationsabend für werdende Eltern bietet das KMG Klinikum Sömmerda am heutigen Dienstag sowie am 3. November an.

Am heutigen Dienstag sowie am 3. November lädt die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe des KMG Klinikums Sömmerda zum kostenlosen Informationsabend für werdende Eltern ein. Beide Veranstaltungen finden, mit Hygienekonzept und Bitte um Voranmeldung, im Sparkassentreff in der Bahnhofstraße 1a statt. Beginn ist um 18 Uhr. Werdende Eltern erhalten Einblicke in den aktuellen geburtshilflichen Standard sowie in die individuelle, professionelle Versorgung der Neugeborenen und Mütter im Kreißsaal und auf der Wochenstation. Außerdem werden Informationen zu weiteren Angeboten wie Geburtsvorbereitung, Wochenbettbetreuung und Rückbildungskurse gegeben und auf das Wichtigste zur Geburtsbeurkundung und Elterngeldbeantragung hingewiesen.

Eine Anmeldung ist unter 03634/ 521583 erforderlich. Das Tragen eines Mundschutzes ist erforderlich.