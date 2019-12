Eine tote Katze wurde in einer Tasche vor dem Tierheim Mühlhausen gefunden.

Mühlhausen EineTasche mit einer toten Katze stand Mittwochmorgen vor dem Tierheim in Mühlhausen. Fassungslos schrieben die Mitarbeiter über den Fund auf Facebook und suchen nun nach Zeugen.

Katze stirbt in Tasche vor dem Tierheim Mühlhausen

Eine tote Katze in einer Tasche haben Mitarbeiter des Tierheims in Mühlhausen am Mittwochvormittag vor der Eingangstür des Tierheims gefunden.

Unverständnis, Trauer und Wut empfanden die Mitarbeiter des Tierheims beim Anblick des toten Tieres. Sie posteten Bilder der Tasche und der Katze auf Facebook. In einem Text dazu schrieben sie, dass die Katze zusammen mit einer orangefarbenen Decke in der Tasche war. Die Tasche. Foto: Tierheim Mühlhausen Foto: zgt Vermutlich sei die Katze in der Tasche erstickt. Sie habe keine Bewegungsmöglichkeit gehabt und ihr Körper sei bei den derzeitigen Temperaturen wohl schnell ausgekühlt. „Wurde hier eine bereits tote Katze vor unserem Tierheim entsorgt oder wurde das Tier zum Sterben ausgesetzt? Leider vermuten wir die zweite Antwort. Aufgrund des Wetters und dieser Tasche musste der oder diejenige fest davon ausgegangen sein, dass das Tier die Nacht vor dem Tierheim nicht überleben wird. Dies muss der Person bewusst gewesen sein“, schreiben die Mitarbeiter auf Facebook. Der Facebookpost wurde gegen 13 Uhr auf der Seite des Tierheims gepostet und hatte gegen 17 Uhr bereits 160 Kommentare, wurde mehr als 400 mal geteilt und rief mehr als 550 Reaktionen hervor. Es handele sich bei dem Tier um eine grau-schwarz getigerte Katze mittleren Alters. Das Tier war weiblich. Die orangefarbene Decke habe einige Brandlöcher – vermutlich durch Zigaretten. Wem die Katze, die Decke oder die Tasche bekannt vorkommt, kann sich direkt beim Tierheim melden. Belohnung für Hinweise auf gequälte Katzen steigt Bis zu sieben Jahre Haft - Tierquälerei soll in den USA zum Verbrechen werden