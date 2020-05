In Tunzenhausen ist der frisch sanierte Dachstuhl des Turms der Sankt-Peter-und-Paul-Kirche im April fertiggestellt worden. Demnächst soll nun noch die Bekrönung erfolgen.

Knöpfe für den Stödtener Kirchturm

In der Evangelischen Regionalgemeinde Sömmerda steht die nächste Turmbekrönung an. „Wir sind hoch erfreut, dass nun auch die Dachsanierung unserer Stödtener Kirche zum Abschluss gekommen ist“, teilt Pfarrerin Juliane Marit Baumann mit. Letzter „Akt“ vor dem Abbau der Gerüste sei die Turmbekrönung am 17. Juni um 16 Uhr.

Interessant sei, dass es an dieser Kirche sogar zwei (kleine) Turmknöpfe gibt. Die zwei Turmkapseln, deren Befüllung mit aktuellen und historischen Bildern und Dokumenten aus der Stödtener Chronik Pfarrerin Baumann am Mittwoch mit der Kirchenältesten Ute Wagner vorgenommen habe, würden dann direkt vor Ort erst zugelötet. Dies biete die Chance, auch eine Seite der Sömmerdaer TA-Ausgabe des Bekrönungstages mit einzulegen. Die Kapseln würden dann in die Turmknöpfe eingelegt, die dann verschlossen und auf den Dachreiter aufgesetzt würden.

„Da um die Kirche ausreichend Platz ist, können Interessierte unter Wahrung der Abstandsregeln gern vorbeikommen“, so die Pfarrerin.

Die nächste Bekrönung stehe schon in den nächsten Wochen an: Die Turmsanierung in Tunzenhausen sei kurz vor dem Abschluss.