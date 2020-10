Seit Erlass der neuen Allgemeinverfügung des Landkreises Sömmerda gilt auf Wochenmärkten in hiesigen Gemeinden eine generelle Maskenpflicht. Gestern fanden die ersten Märkte mit dieser Maßgabe statt – und Polizei und Ordnungsamt zeigten verstärkte Präsenz.

Mehrere Beamte überprüften das Einhalten der Vorschrift, auch Polizeioberkommissarin Julia Stosch und Ordnungsamtsleiter Ullrich Mittelbach nahmen die Situation in Augenschein. Stosch ist seit 1. Oktober mit der Wahrnehmung der Dienstgeschäfte als Leiterin der Polizeiinspektion Sömmerda beauftragt, Inspektionsleiter Torsten Donner wurde für ein Jahr ins Innenministerium berufen.

Sie wolle sich ein eigenes Bild von der Lage auf dem Wochenmarkt machen, so die Oberkommissarin. Es gehe darum, mit Augenmaß zu agieren mit dem Ziel des Schutzes der Bevölkerung, nicht um eine Umsetzung der Verfügung mit der Brechstange. Die meisten Besucher trugen einen Mund-Nase-Schutz. Jene, die auf die Maßgabe hingewiesen wurden, reagierten mit Verständnis und setzten die Maske auf. Der eine oder andere musste auch die Platzierung der Maske korrigieren.

Die hohe Bereitschaft der Bevölkerung zum Tragen des Mund-Nase-Schutzes freute auch Ordnungsamtsleiter Ullrich Mittelbach. Die Deutsche Marktgilde habe ebenfalls sofort reagiert und die Stände mit entsprechenden Aushängen ausgestattet. Marktmeisterin Kerstin Heydick verteilte die Ausdrucke mit dem Hinweis auf die Maskenpflicht an alle etwa 30 Händler und bat sie, die Kunden auch auf die Verfügung hinzuweisen.

An allen Zugängen zum Markt waren zudem am Vorabend Schilder zur Information über die Maskenpflicht angebracht worden, die am Morgen aber teilweise schon wieder abgerissen waren und ersetzt werden mussten, ärgerte sich Mittelbach. Man könne ja zu allem eine Meinung haben, aber die Vorgaben sollte man akzeptieren, betonte er. Insgesamt herrschte aber großes Verständnis unter den Markt-Besuchern, waren sich Julia Stosch und der Ordnungsamtsleiter nach ihrem Rundgang einig.

Derzeit 74 aktive Corona-Fälle im Landkreis

Unterdessen stieg die Zahl der Infizierten im Landkreis Sömmerda weiter. Dem Gesundheitsamt wurden am 21. Oktober 12 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Damit stieg die Zahl der positiv Getesteten im Landkreis mit Stand 22. Oktober, 0 Uhr, auf 151, so das Landratsamt. Die Zahl der aktiven Fälle liegt aktuell bei 74, die Zahl der Genesenen bei 75.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt den sogenannten Inzidenzwert für den Landkreis Sömmerda mit Stand 22. Oktober, 0 Uhr, mit 74,9 und damit dem derzeit höchsten Wert in Thüringen an. Der Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche ist damit weiterhin deutlich überschritten, weshalb das RKI den Landkreis Sömmerda als Corona-Risikogebiet einstuft.

Aufgrund der Allgemeinverfügung des Landkreises und nach Rücksprache mit den Behörden ist die Schwimmhalle ab sofort bis voraussichtlich 13. November geschlossen, teilte die Stadtwerke Sömmerda GmbH mit. Die geplanten Schwimmlehrgänge würden unter Einhaltung der zulässigen Teilnehmerzahlen aber stattfinden.

Kindergarten „Glückliche Zukunft“ geschlossen

Da eine Erzieherin des städtischen Kindergartens „Glückliche Zukunft“ positiv getestet wurde, ist auch die Einrichtung zunächst bis vorerst Freitag geschlossen, bestätigte Sömmerdas Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke). Alle Mitarbeiter seien getestet worden, abhängig von dem Ergebnis werde über die Dauer der Schließung entschieden. Ebenfalls geschlossen sind nach wie vor die Kitas in Vogelsberg und „Bummi“ in Leubingen, im „Storchenglück“ in Orlishausen ist eine Gruppe nach Hause geschickt worden. Für alle städtischen Kindergärten sei die Ampel vorsorglich auf gelb gesetzt worden, so Hauboldt, das heißt es gibt wieder feste Gruppen und keine gruppenübergreifenden Aktivitäten.

Das Landratsamt wird unabhängig davon an alle Kindergärten im Landkreis Schreiben verschicken mit der Bitte, geeignete Maßnahmen zum Infektionsschutz einzuleiten, sagte Landrat Harald Henning (CDU). So sollten die Kinder von den Eltern nur an der Tür abgegeben und Symptome sorgsam beachtet werden sowie keine Mischung der Gruppen erfolgen. „Aus unserer Sicht ist das dringend notwendig“, so Henning.

Das Bürgertelefon im Landratsamt, an das sich besorgte Bürger mit ihren Fragen wenden können (Telefon 03634/354 444, Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr, Freitag von 8 bis 12 Uhr), werde zurzeit wieder stark frequentiert, weiß der Landrat. Acht zusätzliche Mitarbeiter seien zusätzlich dafür und für die Kontaktverfolgung abgestellt worden. Aus allen Ämtern werden auch weitere Mitarbeiter dazu angelernt, um das Gesundheitsamt zu entlasten. Es bestehe eine große Bereitschaft, kurzfristig einzuspringen, freut sich Henning. Dem Team des Gesundheitsamtes und allen Mitarbeitern, die derzeit deutlich mehr leisten als im Arbeitsvertrag festgeschrieben, spreche er seinen ausdrücklichen Dank aus.