Kreis Nordhausen startet Online-Umfrage zum Jugendförderplan

Nordhausen. Wo liegen die Interessen der jungen Leute im Südharz?

Der Landkreis Nordhausen erarbeitet aktuell den Jugendförderplan für den Zeitraum 2023 bis 2027, berichtet Jessica Piper, Sprecherin des Landratsamtes. Um dabei die Interessen und den Bedarf von Jugendlichen genauer in den Blick zu nehmen, startet der Fachbereich Jugend des Nordhäuser Landratsamtes jetzt eine Onlinebefragung unter https://eu.questionpro.com/t/AB3us1oZB3vCk6. Dabei geht es zum Beispiel um Themen wie Freizeitgestaltung, Internetnutzung und ehrenamtliches Engagement.

Bis zum 26. August können alle Jugendlichen zwischen 10 und 27 Jahren, die im Landkreis Nordhausen leben, an der kurzen Umfrage teilnehmen – natürlich ganz anonym. Die Beantwortung der Fragen dauert nur wenige Minuten.

Neben der Onlinebefragung haben die Mitarbeiter des Fachbereichs Jugend in den vergangenen Wochen bereits rund 700 Schüler aus den weiterführenden Schulen im Landkreis zu ihrem Freizeitverhalten befragt. Im nächsten Schritt folgen dann im September weitere Gespräche in den Städten und Gemeinden, kündigt Jessica Piper an. Hier werden Träger, Vereine und weitere Akteure in der Jugendarbeit eingeladen und zum Thema befragt, um zielorientiert und bedarfsgerecht für die Jugendlichen im Landkreis den aktuellen Jugendförderplan weiterzuentwickeln und fortzuschreiben.