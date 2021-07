Die süße Elena aus Wipperdorf erblickte am 15. Juli 2021 im Kreißsaal des Südharz-Klinikums das Licht dieser Welt.

Kreißsaal in Nordhausen bietet auch wieder das Familienzimmer an

Nordhausen. Gute Nachrichten aus dem Südharz-Klinikum.

„Wir können in unserem Kreißsaal wieder die Familienzimmer anbieten. Die Resonanz ist wie vor Corona sehr groß”, freut sich die Leitende Hebamme des Nordhäuser Südharz-Klinikums, Heide Scharff. Die werdenden Mütter können eine Begleitperson ihrer Wahl mitbringen, allerdings seien Geschwisterkinder von dieser Regelung ausgenommen.

Die Zwei-Bett-Zimmer der Entbindungsstation sind entsprechend einer zusätzlichen Person und in Erwartung des freudigen Ereignisses der Geburt entsprechend ausgestaltet und können in der Regel nach einer Spontangeburt drei Tage und nach einer Geburt mittels Kaiserschnitt fünf Tage genutzt werden, erklärt die Leitende Hebamme.

Heide Scharff verweist gleichzeitig auf die vielfältigen Angebote der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe. Diese reichen im Vorfeld einer Geburt von Geburtsvorbereitungskursen über Akupunktursprechstunden bis zur Geburtsplanungssprechstunde.

Nicht unerwähnt sollte bleiben, meint Scharff, dass es nunmehr seit vier Jahren am Nordhäuser Klinikum eine Hebammenausbildung gibt. Durch eine Kooperation mit der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena absolvieren derzeit zwei Studentinnen ein Duales Studium, dessen praktisch-beruflicher Part in Nordhausen absolviert wird und das mit einem Bachelor-Abschluss endet.

Wer sich individuell über die Leistungen und Angebote der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe informieren will, dem stehen neben der ausführlichen Homepage des Klinikums auch die telefonische Kontaktaufnahme (03631 / 411640) oder per Mail (hebammen@shk-ndh.de) zur Verfügung.