Lars Oschmann steht unter Beschuss beim Thüringer Landesfeuerwehrverband. Der Vorsitzende muss sich den Vorwurf gefallen lassen, sein Amt politisch zu instrumentalisieren.

Anlass ist ein Brief Oschmanns. Darin äußerte er kurz vor der Landtagswahl deutliche Kritik an SPD-Innenminister Georg Maier. Oschmann war Landtagskandidat für die CDU – wenn auch auf dem aussichtslosen Listenplatz.

Termin für Krisentreffen wurde vorgezogen

Ein Abwahlverfahren gegen Oschmann will der Kreisfeuerwehrverband Gotha forcieren. „Wir werden eine außerordentliche Delegiertenversammlung fordern“, sagt der Vorsitzende Klaus Steffen auf Anfrage. Damit stellt er sich hinter den Gothaer Feuerwehrchef Andreas Ritter, der als erster Oschmanns Rücktritt gefordert hatte. „Aus unserer Sicht ist eine rote Linie überschritten“, sagt Steffen.

Der Forderung dürfte an diesem Donnerstag Nachdruck verliehen werden. Dann soll es in der Geschäftsstelle des Landesverbandes eine Krisensitzung des Vorstandes mit den Chefs der Kreis- und Stadtfeuerwehrverbände geben. Eilig hat der Landesvorstand am Freitag noch für den 2. Dezember eingeladen. Am Montag wurde die Krisensitzung auf diesen Donnerstag vorverlegt. „Der Thüringer Feuerwehrverband agiert in blindem Aktionismus, das beweist dieses Vorgehen“, sagt der Eichsfelder Kreisverbandschef Helmut Möller.

Ärger gibt es auch im Bundesverband

Nachdem vor wenigen Tagen fünf Vizepräsidenten des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) die Ablösung des DFV-Präsidenten Hartmut Ziebs gefordert hatten, erhält die Kritik an Oschmann eine neue Dimension – denn Oschmann ist einer der fünf. Ihm wird nachgesagt, auf Ziebs Nachfolge zu spekulieren. Auf Anfrage dementiert er das nicht, und erklärt, dass es Kritik am Verbandspräsidenten gebe. „Jetzt haben die Gremien das Wort“, sagt er. Sein politisches Ehrenamt mit dem in der Feuerwehr zu vermengen, sei nicht geboten.

Andreas Kacsur, Chef des Landesverbandes der Feuerwehrgewerkschaft DeFeuG, blickt einigermaßen sorgenvoll auf die Vorgänge: „Die Feuerwehr ist politisch neu-tral. Was hier geschieht, schadet ihrem Ansehen.“