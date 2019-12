Lastwagen bereiten Sorgen in Martinfeld

Carsten Dölle und Sohn Oliver sind entsetzt. Zum vierten Mal innerhalb von zwei Jahren hat ein Lastwagen die Grundstücksmauer ihres Hauses in der Flinsberger Straße/Ecke Sellenstraße in Martinfeld kaputt gefahren.

Martinfeld. Eine Grundstücksmauer in der Flinsberger Straße in Martinfeld wurde innerhalb von zwei Jahren vier Mal kaputt gefahren. Der Eigentümer ist besorgt um die Sicherheit der Fußgänger.

Ein lauter Knall schreckte Oliver Dölle auf. Ein Blick aus dem Fenster gab ihm Gewissheit: Zum vierten Mal innerhalb von zwei Jahren wurde die Natursteinmauer am elterlichen Grundstück in der Flinsberger Straße in Martinfeld von einem Lastwagen umgefahren. Carsten Dölle, Vater von Oliver, treibt es Sorgenfalten auf die Stirn, denn der Unfall ereignete sich am Montag um 7.13 Uhr. Besonders brisant ist die Situation an der Flinsberger Straße/Ecke Sellenstraße, da hier der Fußweg abrupt endet und man beim Verlassen des Grundstückes direkt auf dem Fußweg steht. „Ich habe vor allem Angst um meine Kleine, die in die erste Klasse geht“, sagt Carsten Dölle. Zehn Minuten früher hätte sie auf dem Fußweg gestanden, um den Weg zur Schule anzutreten.