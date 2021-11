Literatur und Musik in der Dichterstätte in Limlingerode

Limlingerode. Christine Stauch und Udo Hemmann erinnern an die norddeutsche Dichterin Emmy Hennings.

Zu einer musikalischen Lesung lädt die Dichterstätte „Sarah Kirsch“ am Sonnabend, 27. November, um 14.30 Uhr ein. Kulturmanagerin Christine Stauch stellt die Dichterin Emmy Hennings (1885-1948) vor. Obwohl Hennings mit ihren Gedichten, Romanen und Prosa Anfang des 20. Jahrhunderts große Aufmerksamkeit erreichte, schien Jahrzehnte später – bis in die Gegenwart – ihr Wirken als Dichterin vergessen. Obwohl mit vielen bekannten Dichtern – wie Johannes R. Becher oder Erich Mühsam – eng verbunden, blieb sie in der Literaturgeschichte eher als deren Randfigur verortet. Mit Gesang und Improvisation will der Musiker Udo Hemmann „das Vielfache“ der Dichterin akustisch in Szene setzen.

Besucher der Dichterstätte können am 27. November Literatur, Musik und Bildende Kunst im Bund erleben. Die Ausstellung „Beim Malen bin ich weggetreten“ präsentiert Arbeiten, die von Schülern der Regelschule in Wolkramshausen und des Herder-Gymnasiums stammen. Die Bilder entstanden in der Auseinandersetzung mit Gedichten der Lyrikerin Sarah Kirsch. Eines davon trägt den Titel „In den Wellen“. „Allein die ersten zwei Zeilen dieses Gedichts lassen einen weiten Raum in der Ausstellung ahnen“, meint Christine Stauch, „offen dafür, die Dichtung Emmy Hennings in Resonanz zu bringen.“