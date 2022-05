Metallteilchen im Produkt – Thüringer Hersteller ruft Wurstwaren zurück

Schmalkalden. Vom Verzehr des betroffenen Produktes wird dringend abgeraten.

Die Fleisch- und Wurstwaren Schmalkalden GmbH hat eine Paprikapastete vorsorglich zurückgerufen. Grund dafür seien Metallteilchen im Produkt "Wilhelm Brandenburg, Paprikapastete mit Joghurt, 100g", teilte der Betrieb am Freitag in Schmalkalden in Thüringen mit. Betroffen seien nur Artikel mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 17. Mai 2022, Charge 260422. Um ein Gesundheitsrisiko auszuschließen, riet das Unternehmen vom Verzehr ab.

Eine Charge der Paprikapastete wurde vorsorglich zurückgerufen. Foto: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Den Angaben nach wird die Paprikapastete in Märkten in Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hamburg und Bremen verkauft. Vom Hersteller hieß es, Kunden könnten das Produkt im jeweiligen Markt, wo das Produkt gekauft worden sei, zurückgeben und der Kaufpreis werde auch ohne Vorlage des Kassenbons bei dem Einzelhändler erstattet.