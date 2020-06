Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit dem Dampfzug durch das Selketal

Eine Sonderfahrt in den Wilden Westen planen die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) am 5. Juli. Von Quedlinburg aus geht es mit einem Dampfzug durch das Selketal nach Hasselfelde und dann weiter zur Westernstadt „Pullman City“. Während der Fahrt gibt es im Zug ein kleines, dem Reiseziel entsprechendes Programm für die mitreisenden Kinder und für alle Gäste einen Mittagsimbiss. In Hasselfelde übernimmt ein Bus den Transfer in die Westernstadt sowie die abendliche Rückfahrt nach Quedlinburg.

In allen Zügen der Harzer Schmalspurbahnen gelten auch weiterhin die Auflagen der Bundesländer Sachsen-Anhalt und Thüringen, wie beispielsweise die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sowie die Beachtung der Abstandsregelung und der allgemeinen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie.

Kartenbestellungen sind unter kundenservice@hsb-wr.de möglich. Nähere Informationen zu allen Sonderfahrten der HSB geben die Mitarbeiter des Kundenservice gern auch persönlich unter Telefon: 03943 / 55 81 45.