Mit Messer und Gabel das Klima retten? In Nordhausen ist das möglich

Digitalisierung heißt das neue Zauberwort, das jetzt auch die Nordhäuser Kreisvolkshochschule und ihr Programm erreicht hat. „Es ist kein Zufall, dass auf dem Titelblatt unseres neuen Programmheftes für das Frühjahr eine junge Frau vor einem Whiteboard steht“, sagt Mario Hoche-Arbeiter, Bereichsleiter bei der Volkshochschule. „Denn wir sind stolzer Besitzer von zwei neuen Whiteboards“, berichtet er. Diese elektronischen Tafeln würden im Unterricht eingesetzt und seien zum Beispiel für die Integrationskurse sehr wichtig.

Aber auch im Kursprogramm spiegelt sich die Digitalisierung wider. Neue webgestützte Lernformen erobern den Bildungssektor. „An der Nordhäuser Kreisvolkshochschule kann man schon an zahlreichen Webinaren online teilnehmen“, sagt Hoche-Arbeiter. Nicht weniger als acht Online-Livestreams stehen im neuen Heft zur Auswahl. Zum Beispiel der Stream aus der Volkshochschule Wolfsburg am 21. April unter dem schönen Titel „Mit Messer und Gabel das Klima retten?“. Diese Kurse können direkt im Raum 32 der Volkshochschule via Public Viewing verfolgt werden oder auch per Smartphone individuell von zu Hause aus.

„Der absolute Renner ist aber unser Online-Fortbildungssystem XPert-Business“, unterstreicht Hoche-Arbeiter. Aus der Wunschkombination von 17 angebotenen Modulen könnten die Teilnehmer fast jede erforderliche Berufsqualifikation im betrieblichen Rechnungswesen erlangen, und zwar bequem vom eigenen PC aus mit einer „Rundum-sorglos-Betreuung“ bis zur abgelegten Prüfung.

„Unser Kursprogramm ist online bereits freigeschaltet“, informiert der Bereichsleiter. Dort können sich die Teilnehmer einloggen, die gewünschten Kurse auswählen und reservieren. „Das Programmheft ist gerade im Druck und soll am 12. Februar an die Haushalte verteilt werden“, berichtet Hoche-Arbeiter. Über 6500 Hefte würden etwa in Ellrich, Hohenstein, Bleicherode, Werther oder Wolkramshausen ausgegeben. In der Kreisstadt würden die Hefte in den Verwaltungen, Geschäften und im Buchhandel ausliegen.

„Wir bieten ein ausgewogenes Programm mit knapp 600 Kursen im gesamten Jahr an“, sagt Hoche-Arbeiter. Dabei versuche man Bewährtes beizubehalten, aber auch Neues aufzugreifen, um gerade junge Menschen anzusprechen. Im Bereich „Kultur und Gestalten“ sind da die Lesungen und Veranstaltungen in Kooperation mit der Nordhäuser Stadtbibliothek zu nennen, bei denen zum Beispiel Eugen Ruge, Rafik Schami oder Uschi Brüning auftreten werden. Oder der Kurs „Kochen wie bei Mozart – eine etwas andere Operneinführung in ‘Die Zauberflöte’“ am 17. März im Nordhäuser Theater.

„Gut nachgefragt sind auch unsere Keramikkurse oder das Klöppeln und Nähen, das auch in Bleicherode angeboten wird“, ergänzt Bereichsleiterin Kornelia Hökelmann. Frühlingshafte Filz-Ideen, traditionelles Mähen mit der Sense oder Obstbaumschnitt seien weitere Beispiele für die Vielfalt der Angebote.

Die Sprachkurse reichen von Englisch für Anfänger bis hin zum Arabisch, das bereits im vierten Semester laufe. „Wir haben vor allem unter den Senioren viele Stammkunden, die Englisch lernen wollen und dies mit einer Bildungsreise verbinden“, informiert Hoche-Arbeiter. Darüber hinaus seien fünf Integrationskurse für ausländische Bürger im Angebot. „Das geht mit dem Alphabetisierungskurs los und endet mit einem Berufssprachenkurs“, berichtet Bereichsleiterin Sabine Wenzel. Hier sei nach wie vor ein hoher Bedarf vorhanden.